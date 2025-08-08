8 अगस्त 2025,

बॉलीवुड

Huma Qureshi के भाई की हत्या का CCTV आया सामने, फूट-फूटकर रोने लगी एक्ट्रेस की भाभी

Huma Qureshi Brother Murder CCTV: हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या देर रात 11 बजे से 12 बजे के बीच हुई। अब इसका CCTV वीडियो सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस की भाभी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 08, 2025

Huma Qureshi Brother Murder CCTV
हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या के बाद उनकी भाभी का फूट-फूटकर रोने वाला देखें वीडियो

Huma qureshi: बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की गुरुवार देर रात दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद के बाद धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।

यह घटना निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में रात 11 बजे से 12 बजे के बीच हुई। अब इसका CCTV वीडियो सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस की भाभी (मृतक की पत्नी) का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।

एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या
image

एक्ट्रेस की भाभी का रो-रोकर बुरा हाल

मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी का फूट-फूटकर रोने वाला वीडियो भी सामने आया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मेरे आदमी को जानबूझ-सोच समझकर साजिश के तहत मारा गया है। ये लोग पहले भी मेरे पति से लड़ाई करते थे। गन्दी-गन्दी गालियां देते थे। आगे उन्होंने क्या कहा देखें वीडियो-

हुमा की कोई प्रतिक्रिया नहीं

इस दुखद घटना पर अभी तक हुमा और उनके अभिनेता भाई साकिब सलीम ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

बता दें हुमा कुरैशी ने 2012 में आई दो-भाग वाली क्राइम ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक भूमिका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने एक थी डायन, ब्लैक कॉमेडी डेढ़ इश्किया, रिवेंज ड्रामा बदलापुर, जॉली एलएलबी 2 और तमिल एक्शन ड्रामा काला जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

एक्ट्रेस की अगली फिल्म, जो विकास रंजन मिश्रा द्वारा लिखित और निर्देशित एक ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म रूही पर केंद्रित है, जो एक महिला जासूस है जो एक प्रमुख पंथ नेता के अपने पहले मामले की जांच कर रही है, जिस पर यौन शोषण के गुमनाम आरोप लगे हैं, वह सत्ता पार्टी और उनके झूठे गवाहों का सामना करती है।

यह फिल्म 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के डिस्कवरी सेक्शन में चयनित हुई है और इसका विश्व प्रीमियर सितंबर 2025 में होगा।

उनके पास सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित ‘जॉली एलएलबी’ फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त भी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और अन्नू कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

Major Shaitan Singh: 1962 इंडिया-चीन जंग का असली सच, दुनिया है बेखबर, जब 2000 पर भारी पड़े थे भारत के ‘120 बहादुर’
Truth of India-China 1962 War: Major Shaitan Singh

Entertainment

08 Aug 2025 12:03 pm

