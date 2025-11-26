तलाक के बाद अर्जुन रामपाल ने नहीं की दूसरी शादी, इस मॉडल के साथ ‘लिव-इन’ में रहते हैं एक्टर

अर्जुन रामपाल अपने रेगुलर बिजी रूटीन में से भी वर्कआउट के लिए कुछ वक्त जरूर निकालते हैं। दिन में नहीं हो पाता तो वह रात को भी कभी जिम चले जाते हैं। अर्जुन अपनी कई वीडियोज सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। अर्जुन का मानना है कि ज्यादा वर्कआउट पर फोकस करना भी हानिकारक बन सकता है। रोज 1 घंटे वर्कआउट करने के साथ-साथ हफ्ते में 1-2 दिन का आराम भी शरीर के लिए जरूरी है। खुद को फिट रखने के लिए अर्जुन वॉकिंग, स्विमिंग और साइकलिंग भी करते हैं। खाने-पीने में वह बहुत सावधानी रखते हैं। एक बार में पेटभर खाने की जगह वह दिनभर में 4-5 छोटे मील लेते हैं। उनकी फिटनेस का राज है डाइट और एक्सरसाइज काे मेंटेन रखना।