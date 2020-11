पूनम पांडे के खिलाफ FIR होने पर Apurva Asrani ने शेयर की मिलिंद सोमन की न्यूड फोटो, ट्वीट कर कसा तंज

नई दिल्ली। 55 साल के मिलिंद सोमन ( Milind Soman ) अक्सर अपनी फिटनेस और बोल्ड तस्वीरों के चलते सुर्खियों में बने रहते थे। उन्होंने हाल ही में अपने 55वें जन्मदिन पर एक शर्टलेस फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। जिसमें वह गोवा में बीच के सामने बैठ कर पोज दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर बोल्ड तस्वीरों से सोशल मीडिया पर हलचल मचाने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे ( Poonam Pandey ) का भी एक वीडियो गोवा से एक अश्लील वीडियो शूट करने के जुर्म में पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत कर हुई थी। इन दोनों को ही लेकर अब लेखक अपूर्व असरानी ने तंज कसते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया है।

यह भी पढ़ें- महिला संग छेड़छाड़ करने के बाद Vijay Raaz ने मांगी थी माफी, क्रू मेंबर ने बताया क्या हुआ था उस दिन

#PoonamPandey & #MilindSoman both stripped down to their birthday suits in #Goa recently. Pandey partly, Soman completely. Pandey is in legal trouble--for obscenity. Soman is being lauded for his fit body at age 55. I guess we are kinder to our nude men than to our nude women. 🤔 pic.twitter.com/qQ9UFQIYXJ