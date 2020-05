अरशद वारसी ने एक महीने में 6 किलो वजन घटाया, रवीना टंडन ने भी की थी कोशिश लेकिन...

अरशद वारसी ने लॉकडाउन के दौरान अपना छह किलो वजन कम कर लिया है। अरशद ने ट्विटर पर वजन कम करने और डायट प्लान के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, 'एक महीने के लिए बहुत सख्त डाइट पर था। जीरो कार्ब्स, रुक-रुक कर कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, 30 दिनों में छह किलोग्राम कम, चार और कम करने योजना।' उन्होंने आगे लिखा, 'आज सुबह मैंने कार्ब्स लिया और हे भगवान, यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है। अब मुझे फिट रहने का अन्य जरिया ढूंढ़ना है।'



अरशद के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए रवीना टंडन ने भी बताया कि उन्होंने भी इसी नियम का पालन किया, लेकिन वह असफल रहीं। अभिनेत्री ने लिखा, 'कैसे, मैं भी ऐसी ही कोशिश की। वजन का कांटा डेढ़ किलो के बाद नीचे ही नहीं गया।' रवीना को अपना फिटनेस रुटीन बताते हुए अरशद ने लिखा, 'एक विशेष प्रकार का कार्डियो व्यायाम, बीच में रुक-रुक कर ट्रेडमील पर कीटो और इस पर मैं कोई दौड़ नहीं लगाता हूं.. यह मेरा आविष्कार है, आपको एक वीडियो भेजता हूं, कोशिश करें, आपको यह पसंद आएगा।' वहीं अरशद को आखिरी बार वेब सीरीज 'असुर' में देखा गया था।

Was on a very strict diet for one month. Zero Carbs, Intermittent, Cardio & weight training, knock off 6 kgs in 30 days, got 4 more to go. This morning I had carbs, AND OMG ITS THE BEST THING IN THE WORLD. Now I have to find another way to get fit 🤦‍♂️