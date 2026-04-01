Asha Bhosle Heart Attack: आशा भोसले को आया हार्ट अटैक, ICU में भर्ती

आशा जी ने संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह आर.डी. बर्मन (पंचम दा) से शादी की थी। इस जोड़ी ने संगीत के इतिहास में कई यादगार और सदाबहार नगमे दिए हैं। संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2008 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा था। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार समेत अनगिनत फिल्मफेयर अवॉर्ड्स मिल चुके हैं।