अब 9 साल के बच्चे की मां बन चुकी है Complan गर्ल, सलमान संग काम करने के बाद भी बॉलीवुड को कहा अलविदा

सलमान ख़ान के साथ फ़िल्म वॉन्टेड में काम कर चुकी एक्ट्रेस आयशा टाकिया अब 36 साल की हो चुकी हैं। बता दें अभिनेत्री का जन्म दस अप्रैल 1985 में मुंबई में हुआ था। आयशा टाकिया के पिता गुजराती है जबकि माँ कश्मीरी मुस्लिम हैं।

आयशा ने अपने करियर की शुरूआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। महज़ 13 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। वह पहली बार Complain के विज्ञापन में नज़र आई थीं। इस एड में आयशा टाकिया के साथ शाहिद कपूर भी थे। इस विज्ञापन में काम करने के बाद से ही आयशा टाकिया को Complain कॉमप्लान गर्ल कहा जाने लगा।

