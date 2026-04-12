आयुष शर्मा का खुलासा, बताया- अर्पिता खान से शादी पर माता-पिता ने दिया था बेहद अजीब रिएक्शन

आयुष ने सायरस ब्रोचा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई जिंदगी से जुड़े राज खोले। उन्होंने बताया कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ। जब सलमान भाई को अर्पिता और मेरे रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने सीधे मुझसे भविष्य के बारे में सवाल किया था। अर्पिता ने भी तभी कह दिया कि हम दोनों एक साल के अंदर शादी करने का सोच रहे हैं और जब सलमान भाई ने मुझे देखा और पूछा कि क्या वह शादी करेंगे? तो मैंने 'हां' कह दिया था। आयुष का कहना है कि उस समय वह खुद नहीं जानते थे कि वह इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर घर पर बताना तो दूर की बात थी।