बॉबी देओल का शर्टलेस लुक देख पाकिस्तानी खिलाड़ी अजहर महमूद की वाइफ ने पति के लिए मांगे टिप्स

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने हाल ही अपने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में शर्टलेस दिख रहे बॉबी की फिट बॉडी भी नजर आ रही है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अजहर महमूद की बीवी एब्बा कुरैशी ने अपना रिएक्शन दिया है। इसमें वे पति अजहर को बॉबी से कुछ सीखने की सलाह देती हैं। इन तीनों के बीच इस बात को लेकर काफी मजेदार जवाब-तलब होते हैं। आइए जानते हैं किसने क्या कहा—

कार में शर्टलेस बैठे दिए दिखाई

दरअसल, इसी 15 जून को बॉबी की फिल्म 'रेस 3' की रिलीज को 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इस मौके पर बॉबी ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ये शर्टलेस वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एक्टर अपनी बॉडी को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। अभिनेता कार में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह अपने साथ ड्राइव कर रहे शख्स का भी परिचय करवाते हैं।

This is where it all began again!

The journey has been incredible, especially 2020!

Cannot wait to show you all everything coming up next 🙏🏻#3YearsOfRace3 #Gratitude pic.twitter.com/EfzhXfooCy