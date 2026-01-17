सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी, 10 करोड़ की फिरौती की मांग से मचा हड़कंप

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, धमकी देने वाले शख्स या गिरोह ने बी प्राक से 10 करोड़ रुपये की मांग की है। इस रकम को लेकर किसी तरह की बातचीत या डील की कोशिश भी की गई थी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि धमकी किस देश या किस नेटवर्क से दी गई है। विदेशी नंबर का इस्तेमाल किए जाने के कारण साइबर सेल और इंटरनेशनल लिंक की भी जांच की जा रही है।