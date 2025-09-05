Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Baaghi 4 X Review: टाइगर श्रॉफ- संजय दत्त की फिल्म देखने का बना रहे हैं प्लान, तो पढ़ें जनता के रिव्यू

Baaghi 4 X Review: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म ‘बागी 4’ रिलीज हो चुकी है और लोगों के पहले दिन के पहले शो के रिव्यू भी आ गए हैं। अब आप भी फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये रिव्यू पढ़ें…

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 05, 2025

Baaghi 4 Review
बागी 4 फिल्म की तस्वीरें एक्स से ली गई

Baaghi 4 Review In Hindi: फिल्म ‘बागी 4’ ने आज यानी 5 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है। टाइगर श्रॉफ के फैंस उनकी इस एक्शन फिल्म से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लोगों ने पहले दिन पहले शो देखने के बाद एक्स (ट्विटर) पर भी अपने रिव्यू देने शुरू कर दिए हैं। कोई फिल्म को धमाकेदार बता रहा है तो कोई इसे टाइगर का कमबैक कर रहा है। आइये जानते हैं लोगों को कैसी लगी फिल्म…

फिल्म बागी 4 पर जनता के आए रिएक्शन (Baaghi 4 Review In Hindi)

फिल्म बागी 4 को लेकर पिछले काफी समय से बज बना हुआ था। हर कोई फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहा है। अब रिलीज होने के बाद और फिल्म देखने के बाद यूजर के कमेंट आने शुरू हो गए है। एक यूजर ने लिखा, ”इसकी कहानी ‘बागी’ फ्रेंचाइज की बाकी फिल्मों से अच्छी है। फिल्म के शुरुआती 30 मिनट कमाल के हैं।” दूसरे ने लिखा, "स्टोरी बेहद शानदार है।”

ये भी पढ़ें

फेमस सिंगर Abhijit Majumdar की हालत फिर बिगड़ी, आनन-फानन में AIIMS किया गया शिफ्ट, ICU में है भर्ती
बॉलीवुड
Singer Abhijit Majumdar condition critical

एक अन्य यूजर ने लिखा, “टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त कमबैक।” एक और यूजर ने लिखा, "फुल एक्शन का पैकेज है और एक्टिंग भी शानदार है।” एक अन्य ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया है।

फिल्म 'बागी 4' को देखकर लोगों ने इसे पैसा वसूल बताया है। साथ ही सोनम बाजवा और टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आ रही है। संजय दत्त के एक्शन सीन को भी लोग जबरदस्त बता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट किया और कहा, "संजय दत्त एक जादू है, वह सिर्फ खलनायक का किरदार नहीं निभाते हैं, आपको उसके गुस्से, दर्द का अहसास भी कराते हैं।"

फिल्म ‘बागी 4’ में टाइगर श्रॉफ मोहब्बत में हर हद पार करते हुए नजर आए हैं। वहीं विलेन के रोल में संजय दत्त छा गए हैं। जानकारी के लिए बता दें, बागी 4 को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दिया है और कुल 23 से ज्यादा कट्स फिल्म में लगाए गए हैं। इनमें ऑडियो और विजुअल्स वाले सीन्स शामिल हैं। साथ ही कुछ हिंसा और सेक्सुअल सीन्स को भी एडिट किया गया है और कई आपत्तिजनक डायलॉग्स को भी म्यूट कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

05 Sept 2025 12:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Baaghi 4 X Review: टाइगर श्रॉफ- संजय दत्त की फिल्म देखने का बना रहे हैं प्लान, तो पढ़ें जनता के रिव्यू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट