Baaghi 4 X Review: टाइगर श्रॉफ- संजय दत्त की फिल्म देखने का बना रहे हैं प्लान, तो पढ़ें जनता के रिव्यू

Baaghi 4 Review In Hindi: फिल्म ‘बागी 4’ ने आज यानी 5 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है। टाइगर श्रॉफ के फैंस उनकी इस एक्शन फिल्म से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लोगों ने पहले दिन पहले शो देखने के बाद एक्स (ट्विटर) पर भी अपने रिव्यू देने शुरू कर दिए हैं। कोई फिल्म को धमाकेदार बता रहा है तो कोई इसे टाइगर का कमबैक कर रहा है। आइये जानते हैं लोगों को कैसी लगी फिल्म…
फिल्म बागी 4 को लेकर पिछले काफी समय से बज बना हुआ था। हर कोई फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहा है। अब रिलीज होने के बाद और फिल्म देखने के बाद यूजर के कमेंट आने शुरू हो गए है। एक यूजर ने लिखा, ”इसकी कहानी ‘बागी’ फ्रेंचाइज की बाकी फिल्मों से अच्छी है। फिल्म के शुरुआती 30 मिनट कमाल के हैं।” दूसरे ने लिखा, "स्टोरी बेहद शानदार है।”
एक अन्य यूजर ने लिखा, “टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त कमबैक।” एक और यूजर ने लिखा, "फुल एक्शन का पैकेज है और एक्टिंग भी शानदार है।” एक अन्य ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया है।
फिल्म 'बागी 4' को देखकर लोगों ने इसे पैसा वसूल बताया है। साथ ही सोनम बाजवा और टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आ रही है। संजय दत्त के एक्शन सीन को भी लोग जबरदस्त बता रहे हैं।
सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट किया और कहा, "संजय दत्त एक जादू है, वह सिर्फ खलनायक का किरदार नहीं निभाते हैं, आपको उसके गुस्से, दर्द का अहसास भी कराते हैं।"
फिल्म ‘बागी 4’ में टाइगर श्रॉफ मोहब्बत में हर हद पार करते हुए नजर आए हैं। वहीं विलेन के रोल में संजय दत्त छा गए हैं। जानकारी के लिए बता दें, बागी 4 को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दिया है और कुल 23 से ज्यादा कट्स फिल्म में लगाए गए हैं। इनमें ऑडियो और विजुअल्स वाले सीन्स शामिल हैं। साथ ही कुछ हिंसा और सेक्सुअल सीन्स को भी एडिट किया गया है और कई आपत्तिजनक डायलॉग्स को भी म्यूट कर दिया गया है।