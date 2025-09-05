Baaghi 4 X Review: टाइगर श्रॉफ- संजय दत्त की फिल्म देखने का बना रहे हैं प्लान, तो पढ़ें जनता के रिव्यू

फिल्म ‘बागी 4’ में टाइगर श्रॉफ मोहब्बत में हर हद पार करते हुए नजर आए हैं। वहीं विलेन के रोल में संजय दत्त छा गए हैं। जानकारी के लिए बता दें, बागी 4 को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दिया है और कुल 23 से ज्यादा कट्स फिल्म में लगाए गए हैं। इनमें ऑडियो और विजुअल्स वाले सीन्स शामिल हैं। साथ ही कुछ हिंसा और सेक्सुअल सीन्स को भी एडिट किया गया है और कई आपत्तिजनक डायलॉग्स को भी म्यूट कर दिया गया है।