अश्लील ‘टटीरी’ गाने पर बढ़ा विवाद तो बादशाह ने महिला आयोग से मांगी माफी, फिर लिया ये बड़ा फैसला

कुछ समय पहले बादशाह का एक गाना ‘टटीरी’ आया था। वह जैसे ही रिलीज हुआ हंगामा मच गया। गाने के कुछ बोल इतने अभद्र थे कि उसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला तब और बढ़ गया जब हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया और बादशाह की गिरफ्तारी तक के संकेत दे दिए। हालांकि विवाद बढ़ता देख बादशाह ने तुरंत सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए गाने को सभी प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया, लेकिन महिला आयोग ने इसे नाकाफी माना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त नोटिस थमा दिया।