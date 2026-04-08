‘धुरंधर’ को प्रमोट न करने पर ट्रोल हुई थीं दीपिका पादुकोण, इस जवाब से ट्रोलर्स का मुंह कराया बंद

Deepika Padukone breaks 'silent treatment' on Dhurandhar 2: बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों सिर्फ एक ही फिल्म का शोर है-धुरंधर 2'। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। फिल्म की भव्यता और रणवीर की परफॉर्मेंस की चर्चा देश-विदेश में हो रही है। लेकिन इस जश्न के बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ गई है। निशाना बनीं रणवीर की पत्नी और ग्लोबल स्टार दीपिका पादुकोण। वजह थी रणवीर की इतनी बड़ी कामयाबी, जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। उसी मामले में दीपिका ने 'सोशल मीडिया पर खामोशी बनाए रखी। जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया। अब खुद एक्ट्र्रेस ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया है जो उनके और रणवीर के रिश्ते पर सवाल उठा रहे थे।