Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

ट्रंप का नाम लेकर बादशाह ने न्यू जर्सी में लूटी महफिल, खुलेआम गाने में कह दी ये बात

मशहूर रैपर बादशाह ने न्यू जर्सी में हुए इवेंट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चुटकी ली है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 09, 2025

US President Trump-Badshah
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और बादशाह की तस्वीर (सोर्स: रैपर-प्रेजिडेंट इंस्टाग्राम)

Badshah New Jersey Show: मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर अपने खास अंदाज से चर्चा में हैं। दरअसल इन दिनों बादशाह अमेरिका के 'अनफिनिश्ड यूएसए टूर' पर हैं, जहां उनकी शानदार परफॉर्मेंस से न सिर्फ भारतीय फैंस, बल्कि विदेशी लोग भी खुश हो रहे हैं। उनके नाच-गाने और मस्ती भरे शो में हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं।

इसी बीच न्यू जर्सी में एक खास पल हुआ, जो अब इंटरनेट पर खूब चर्चा में है। इस इवेंट में कुछ ऐसा हुआ कि लोग हैरान भी हुए और हंसते-हंसते झूमने लगे।

न्यू जर्सी के हालिया शो में बादशाह फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' का पॉपुलर गाना 'तारीफां' पर परफॉर्म कर रहे थे। जब भीड़ गाने की धुन पर झूम रही थी, बादशाह ने गाने की एक लाइन बदलकर उसमें अमेरिकी राजनीति का मजेदार तड़का जोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

‘मैं जीना नहीं चाहती थी, मेरे पापा मुझे…’, Bigg Boss 19 की इस कंटेस्टेंट ने किया चौंकाने वाला खुलासा
TV न्यूज
Bigg Boss 19: Tanya Mittal Contestant

गाने की लाइन ही बदल दी

गाने की असल लाइन थी 'किन्नियां तारीफां चाहिदी ऐ तेनु', जिसका मतलब है कि 'तुम्हें कितनी तारीफें चाहिए।' लेकिन, बादशाह ने चुटीले अंदाज में इसे बदल दिया और गाते हुए कहा, 'किन्नी टैरिफ चाहिदिए ट्रंप को।' उनके इस मजाकिया ट्विस्ट ने सबको चौंका दिया, और फिर तालियों और हंसी से माहौल गूंज उठा।

यह लाइन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर एक हल्का-फुल्का तंज थी, जिसे सुनकर दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ गया।

इस शो के बाद से सोशल मीडिया पर बादशाह के परफॉर्मेंस की खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो को एक्स यूजर रवि शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भू-राजनीति विश्लेषक है, ने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया। फैंस कमेंट्स में बादशाह के सेंस ऑफ ह्यूमर और म्यूजिक के कॉम्बिनेशन की तारीफें करते नहीं थक रहे।

इस वेबसीरीज में नजर आएंगे बादशाह

वर्कफ्रंट की बात करें तो बादशाह इन दिनों आर्यन खान की निर्देशित डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें बादशाह की झलक दिखाई गई है। वह अपने लेटेस्ट एलबम 'एक था राजा' की सफलता का भी मजा ले रहे हैं। इसके गाने 'गॉड डैम', 'जवाब', और 'खुशनुमा' लोगों की जुबां पर चढ़ चुके हैं। हर गाना एक अलग मूड और फीलिंग लेकर आया है, और यही वजह है कि बादशाह एक बार फिर म्यूजिक की दुनिया में छाए हुए हैं।

ये भी पढ़ें

Rapper Vedan: पुलिस की गिरफ्त में मशहूर रैपर, महिला डॉक्टर से बनाए थे शारीरिक संबंध, हुए पेश
टॉलीवुड
Rapper Vedan Rape Case Update:

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Badshah

डोनाल्ड ट्रम्प

Entertainment

Published on:

09 Sept 2025 07:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ट्रंप का नाम लेकर बादशाह ने न्यू जर्सी में लूटी महफिल, खुलेआम गाने में कह दी ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.