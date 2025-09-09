ट्रंप का नाम लेकर बादशाह ने न्यू जर्सी में लूटी महफिल, खुलेआम गाने में कह दी ये बात

वर्कफ्रंट की बात करें तो बादशाह इन दिनों आर्यन खान की निर्देशित डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें बादशाह की झलक दिखाई गई है। वह अपने लेटेस्ट एलबम 'एक था राजा' की सफलता का भी मजा ले रहे हैं। इसके गाने 'गॉड डैम', 'जवाब', और 'खुशनुमा' लोगों की जुबां पर चढ़ चुके हैं। हर गाना एक अलग मूड और फीलिंग लेकर आया है, और यही वजह है कि बादशाह एक बार फिर म्यूजिक की दुनिया में छाए हुए हैं।