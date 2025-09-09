Rapper Vedan: पुलिस की गिरफ्त में मशहूर रैपर, महिला डॉक्टर से बनाए थे शारीरिक संबंध, हुए पेश

Rapper Vedan Rape Case Update: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम रैपर हिरन दास मुरली (वेदान) मंगलवार को स्थानीय पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए।
महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार केस मामले में केरल हाई कोर्ट ने उन्हें (Rapper Vedan) पिछले महीने (27 अगस्त) सशर्त अग्रिम जमानत दी थी और ये कहा था कि आपको पुलिस जांच दल के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है।
वेदान (Rapper Vedan) ने पुलिस स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले मीडिया से कहा, “देखिए, मैं मीडिया से बात नहीं कर सकता क्योंकि यह अदालत का निर्देश है। मुझे वापस आने दीजिए, फिर देखेंगे।”
यह मामला एक डॉक्टर ने दर्ज कराया था, जिसने आरोप लगाया था कि वेदान (Rapper Vedan) ने 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए उनसे दोस्ती की थी और समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया।
उसने दावा किया कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था और इस आश्वासन के तहत, 2021 से 2023 के बीच कोझिकोड, कोच्चि और अन्य जगहों पर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि दोनों कुछ समय तक साथ रहे और उसने उसे वित्तीय सहायता भी प्रदान की, जिसमें उसके पहले एल्बम के लिए धन और यात्रा व्यय शामिल थे।
वकील के माध्यम से पेश होते हुए, शिकायतकर्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि वेदान ने इसी तरह अन्य युवतियों को भी धोखा दिया है। हालांकि, इस पर तब अदालत ने कहा था कि प्रत्येक मामले को स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। ये मामला (केस) अलग है।
वेदान के वकील ने तर्क दिया कि यह संबंध सहमति से था, जिसकी शुरुआत शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रशंसक के रूप में उससे संपर्क करने के बाद हुई थी, और यह शिकायत व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम थी।
पुलिस ने पहले वेदान (Rapper Vedan) के लिए एक लुकआउट नोटिस जारी किया था, इस आशंका के साथ कि वह देश छोड़ने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि मामला सामने आने के बाद से वह फरार था।
संयोग से, इस मामले के दर्ज होने के बाद, अन्य महिलाओं ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत ने जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि उस विशेष याचिका में उसके खिलाफ अन्य अपराधों के आरोपों पर विचार नहीं किया जा रहा था।