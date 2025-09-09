Rapper Vedan: पुलिस की गिरफ्त में मशहूर रैपर, महिला डॉक्टर से बनाए थे शारीरिक संबंध, हुए पेश

वकील के माध्यम से पेश होते हुए, शिकायतकर्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि वेदान ने इसी तरह अन्य युवतियों को भी धोखा दिया है। हालांकि, इस पर तब अदालत ने कहा था कि प्रत्येक मामले को स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। ये मामला (केस) अलग है।