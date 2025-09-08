Patrika LogoSwitch to English

स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर के Cryptic Post से मची खलबली, कंगना रनौत का नाम आया सामने

कंगना रनौत को लेकर कैंसर सर्वाइवर एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर किया है। जिसमें लिखा है- ‘बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये आपको सूचित करना पड़ रहा है कि…’

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 08, 2025

Rozlyn Khan-Kangana Ranaut
रोजलिन खान की कैंसर के समय की फोटो

Rozlyn-Kangana Controversy: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में हैं। कारण है रोजलिन खान का क्रिप्टिक पोस्ट। उन्होंने कंगना को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है।

बता दें रोजलिन खान स्टेज 4 कैंसर (Cancer) सर्वाइवर हैं। उन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हरा दिया है। वह अक्सर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों के बीच जाती रहती हैं, खासकर जो कैंसर पीड़ित हैं।

बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये…

कंगना (Kangana Ranaut) का नाम लेते हुए रोजलिन अपने पोस्ट में लिखती है- “कंगना रनौत जी! मुझे सचमुच दुख हुआ कि जिस मामले में मैं अपना पक्ष रख रही थी। उस मामले में आपके वकील ने अपनी डिग्री खो दी! बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आप के वकील की डिग्री एक वाणिज्य स्नातक (Commerce Graduate) ने छीन ली है? ये इतना बड़ा वकील था के मेरे सामने हार गया? ये फिल्म वाले और इनके तथाकथित बड़े वकील।”

रोजलिन ने अपने पोस्ट में फैसले की दो कॉपी भी शेयर किया, जिसमें लिखा था कि…

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति: कदाचार की प्रकृति और गंभीरता, शिकायतकर्ता को हुई क्षति, पेशे की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान और निवारण की आवश्यकता पर विचार करने के बाद, समिति का मानना ​​है कि उचित दंड एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिवादी का नाम अधिवक्ता सूची से हटाना है। तदनुसार, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम आदेश देते हैं कि श्री रिजवान सिद्दीकी का नाम इस आदेश की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र और गोवा राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए अधिवक्ता सूची से हटा दिया जाए। इस अवधि के दौरान वह भारत में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में वकालत नहीं करेंगे, न ही स्वयं को अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इस समिति ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता पर तीन लाख रुपये का जुर्माना और प्रतिवादी पर दो लाख रुपये की लागत लगाना आवश्यक है, जिसे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कल्याण कोष में जमा किया जाना है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, प्रतिवादी को दो वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस निलंबन का अतिरिक्त दंड भुगतना होगा। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल यह 11 साल पुराना मामला है। जिसमें रोजलिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने एक जासूस की मदद से कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDRs) निकलवाए थे, जिनमें अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी का नाम भी शामिल था।

रोजलिन खान पोस्ट कॉपी

कॉपी फोटो में देखा जा सकता है, इसमें रेहाना खान (रोजलिन खान) और रिजवान सिद्दीकी का नाम है। ये वहीं वकील हैं जो पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत का लगभग सभी कोर्ट केस देखते हैं।

इसी केस में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लाइसेंस दो साल के लिए रद्द कर दिया गया है। यह मामला 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सामने आया। रेहाना खान उर्फ रोजलिन खान खुशी जताते हुए आगे कहती हैं कि सालों तक मुझे बदनाम करने और दबाव डालने की कोशिश की गई। जबकि ये सब मैंने नहीं किया था। सिर्फ दो साल का निलंबन काफी नहीं है, मेरे 11 साल के दर्द के मुकाबले। मैं इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी। बिना लॉ डिग्री के मैंने एक वकील की डिग्री छीन ली है। यह तो अभी बस शुरुआत है।

रिपोर्ट्स की मानें तो रिजवान सिद्दीकी आरोप थे कि उन्होंने प्राइवेट जासूस के जरिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDRs) निकलवाए थे। इसी सिलसिले में उन्हें साल 2018 में ठाणे क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें अदालत से राहत मिल गई थी।

बता दें रोजलिन खान ही वो अभिनेत्री हैं, जिन्होंने स्टेज 3 कैंसर (Cancer) से जूझ रही एक्ट्रेस हिना खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। रोजलिन ने हिना के ब्रेस्ट कैंसर को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था।

Bollywood

स्तन कैंसर

Cancer

Entertainment

Updated on:

08 Sept 2025 05:00 pm

Published on:

08 Sept 2025 04:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर के Cryptic Post से मची खलबली, कंगना रनौत का नाम आया सामने

