स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर के Cryptic Post से मची खलबली, कंगना रनौत का नाम आया सामने

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति: कदाचार की प्रकृति और गंभीरता, शिकायतकर्ता को हुई क्षति, पेशे की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान और निवारण की आवश्यकता पर विचार करने के बाद, समिति का मानना ​​है कि उचित दंड एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिवादी का नाम अधिवक्ता सूची से हटाना है। तदनुसार, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम आदेश देते हैं कि श्री रिजवान सिद्दीकी का नाम इस आदेश की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र और गोवा राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए अधिवक्ता सूची से हटा दिया जाए। इस अवधि के दौरान वह भारत में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में वकालत नहीं करेंगे, न ही स्वयं को अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इस समिति ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता पर तीन लाख रुपये का जुर्माना और प्रतिवादी पर दो लाख रुपये की लागत लगाना आवश्यक है, जिसे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कल्याण कोष में जमा किया जाना है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, प्रतिवादी को दो वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस निलंबन का अतिरिक्त दंड भुगतना होगा। तदनुसार आदेश दिया जाता है।