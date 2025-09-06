Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Jolly LLB 3: कोर्टरूम बनेगा रणभूमि, अक्षय कुमार और अरशद वारसी होंगे आमने-सामने

Jolly LLB 3: अपकमिंग फिल्म "जॉली एलएलबी 3" में अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्ट रूम में आमने-सामने होंगे, जिससे धमाल मचना तय है। इस खबर ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 06, 2025

Jolly LLB 3: कोर्टरूम बनेगा रणभूमि, अक्षय कुमार और अरशद वारसी होंगे आमने-सामने
अक्षय कुमार और अरशद वारसी (फोटो सोर्स: X)

Akshay Kumar And Arshad Warsi Movie: अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है। हंसी और कोर्ट रूम ड्रामा के अनोखे मिक्सचर के साथ ये फिल्म एक सामाजिक संदेश भी देती है। पहले दोनों पार्ट्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इस बार तो मजा दोगुना होने वाला है, क्योंकि अक्षय कुमार और अरशद वारसी पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।

ट्रेलर को लेकर अपडेट

बता दें कि फिल्म के ट्रेलर को लेकर मेकर्स ने एक दिलचस्प अपडेट दिया। जिसमें उन्होंने ट्रेलर लॉन्च करने के लिए एक मजेदार सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था। सवाल ये था कि फिल्म का ट्रेलर मेरठ में रिलीज किया जाए या कानपुर में? यह बहस सिर्फ शहरों की नहीं थी, बल्कि दोनों जॉली की शान की भी थी। अक्षय कुमार (कानपुर वाले जॉली) चाहते थे कि ट्रेलर उनके शहर में लॉन्च हो, वहीं मेरठ से आए अरशद वारसी अपने शहर को अहमियत दिलवाना चाहते थे।

मेकर्स ने फैसला जनता पर छोड़ा

इस हल्की-फुल्की लड़ाई में मेकर्स ने फैसला जनता पर छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने जमकर वोटिंग की। अब जनता का फैसला आ चुका है और इसके साथ ही ट्रेलर लॉन्च की तारीख और जगह भी तय हो गई है। बता दें कि मेकर्स ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें फिल्म के दोनों जॉली, जज सुंदर लाल त्रिपाठी के सामने खड़े हैं। जज साहब फैसला सुनाते हैं कि सबसे पहले 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर मेरठ में रिलीज होगा। ये सुनते ही अरशद वारसी खुशी से झूम उठते हैं और डांस करने लगते हैं।

ट्रेलर लॉन्च

लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब जज साहब ऐलान करते हैं कि इसके बाद ट्रेलर कानपुर में भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे अक्षय कुमार की खुशी भी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। इस पूरी बातचीत में एक और मजेदार मोड़ आता है, जब जज साहब दोनों से कहते हैं कि ट्रेलर लॉन्च के लिए उन्हें बाहों में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए जाना होगा। इस पर दोनों जॉली नाराजगी दिखाते हैं। मेकर्स के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर 10 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आने के बाद फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। अब फैंस 10 सितंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर देख सकें।

Entertainment

Published on:

06 Sept 2025 05:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Jolly LLB 3: कोर्टरूम बनेगा रणभूमि, अक्षय कुमार और अरशद वारसी होंगे आमने-सामने

