Jolly LLB 3: कोर्टरूम बनेगा रणभूमि, अक्षय कुमार और अरशद वारसी होंगे आमने-सामने

लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब जज साहब ऐलान करते हैं कि इसके बाद ट्रेलर कानपुर में भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे अक्षय कुमार की खुशी भी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। इस पूरी बातचीत में एक और मजेदार मोड़ आता है, जब जज साहब दोनों से कहते हैं कि ट्रेलर लॉन्च के लिए उन्हें बाहों में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए जाना होगा। इस पर दोनों जॉली नाराजगी दिखाते हैं। मेकर्स के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर 10 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आने के बाद फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। अब फैंस 10 सितंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर देख सकें।