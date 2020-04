रानू मंडल के बाद सनी बाबा जीत रहे लोगों का दिल, इंग्लिश में गाते हैं गाना.. आप भी देखिए वायरल वीडियो

नई दिल्ली | सोशल मीडिया (Social Media) से स्टार बनी रानू मंडल (Ranu Mondal) को भला कौन नहीं जानता। रानू मंडल एक रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थीं, सोशल मीडिया के जरिए उनका वीडियो वायरल (Video Viral) हुआ और किस्मत के सितारे खुल गए। अब ऐसे ही एक और बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है जिनका कम्पेयर रानू मंडल से किया जा रहा है। दरअसल पटना के एक भिखारी सनी बाबा (Sunny Baba) की वीडियो सामने आई है जिसमें वो इंग्लिश गाना (English Singing) गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं गानों को गाकर वो भीख मांगते हैं, सनी बाबा का वीडिया वायरल होने के बाद लोग इन्हें रानू मंडल के बाद अगला चमकता सितारा बता रहे हैं।

जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें कुछ लोग बाबा से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पटना के ये भिखारी (Beggar Sunny Baba) उन्हें रोकते हुए कहते हैं इंग्लिश में सवाल करो। बस फिर क्या था जैसे ही बाबा से इंग्लिश में बात की जाती है वो धड़ल्ले से जवाब देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें म्यूजिक, सिंगिंग और डांसिंग का बेहद शौक है। इस पर उनसे बातचीत करने वाला व्यक्ति कहता है कि आप कोई गाना सुना दो। सनी बाबा फेमस सिंगर जिम रीव्स (Jim Reeves) का गाना गाते हैं। गाने में उनकी अंग्रेजी पर कमाल की पकड़ नजर आ रही है। यूजर्स उनकी सिंगिंग की लगातार तारीफ कर रहे हैं।

Wonder what circumstances would have compelled him to be on the streets & beg ! Yet he looks so content ! This is a classic instance of having achieve Viveka (disenchantment) & Vairagya (detachment) from desires & he is clearly looking inward



This is a lovely share 🙏🏻