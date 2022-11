टिकट बुक करने से पहले पढ़ें 'भेड़िया' मूवी का पहला रिव्यू, क्या कहते हैं क्रिटिक्स

Film Bhediya में मिल सकता है सरप्राइज

अमर कौशिक निर्देशित, भेदिया में वरुण धवन और कृति सेनन (kriti sanon new movie) लीड रोल में हैं। फिल्म में ये जोड़ी दीपक डोबरियाल, अभिषेक बनर्जी और पालिन कबाक जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करती है। सचिन-जिगर के संगीत के साथ, फिल्म के सॉन्ग पहले से ही हिट है। 'ठुमकेश्वरी' गाने में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने कैमियो अपीयरेंस दिया था।



हालांकि यह फिल्म देखनी होगी कि स्त्री से श्रद्धा का किरदार इस फिल्म में नजर आएगा या नहीं। क्या श्रद्धा भी फिल्म में सरप्राइज पैकेज की तरह नजर आ सकती हैं। वैसे फिल्म में कृति का लुक उनकी बाकी फिल्मों से एकदम अलग है(kriti sanon bhediya look)। तो वही फिल्म में वरुण धवन का लुक भी काफी दमदार है। (varun dhawan bhediya look)

कृति और वरुण: फिल्म भेड़िया (Bhediya First Review) के दोनों ही स्टार्स कृति सेनन और वरुण धवन पहले भी फिल्म दिलवाले में साथ नजर आए थे। 2018 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री ने हॉरर-कॉमेडी को खूब बढ़ावा दिया। ऐसे में यह बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। बहराल, देखने वाली यह है कि क्या वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर फिल्म भेड़िया अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।फिल्म स्त्री की स्टारकास्ट राजकुमार राव, कृति सेनन और श्रद्धा कपूर को काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। यही वजह से कि इस फिल्म की आपार सफलता के बाद निर्देशक अमर कौशिक ने ऐलान किया था कि फिल्म स्त्री को केवल हॉरर-कॉमेडी का पहला भाग है जिसमें कई फिल्मों का शामिल होना बाकी है।भेड़िया से पहले वरुण धवन (varun dhawan) को आखिरी बार कियारा आडवाणी (kiara advani) के साथ फिल्म जुग जुग जीयो ( film jug jug jeeyo) में देखा गया था। फिल्म में अनिल कपूर(anil kapoor) और नीतू कपूर (neetu kapoor) ने भी दमदार एक्टिंग और बॉक्स ऑफिस (box office) पर हिट रही। वरुण धवन जल्द ही फिल्म बवाल (bawaal movie) में नजर आएंगे।दूसरी ओर, कृति सेनन (kriti sanon) और टाइगर श्रॉफ (tiger shroff) एक साथ फिल्म गणपथ (tiger shroff ganapath movie) में दिखाई देंगे। फिल्म शहजादा (shehzada movie) में भी कृति नजर आएंगी। इस फिल्म में कृति सेनन (kriti sanon) एक्टर कार्तिक आर्यन (kartik aaryan new movie) के अपोजिट नजर आएंगी।फिल्म शहजादा (shehzada movie) का टीजर 22 नवंबर को रिलीज किया जा चुका है(shehzada first look)। इसके अलावा ओम राउत (om raut movies) और प्रभास (prabhas new movie) की फिल्म आदिपुरुष (adipurush movie) में (adipurush film cast) सीता यानी की जानकी के रोल में भी नजर आएंगी कृति सेनन।(kriti sanon in adipurush)