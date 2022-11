रिलीज हुआ अजय देवगन की फिल्म 'भोला' का शानदार टीजर, माथे पर भस्म और हाथ में श्रीमद्भगवद्गीता लिए कहां चले एक्टर

AJAY DEVGN: ‘BHOLAA’ TEASER IS HERE… Here’s the teaser of #AjayDevgn’s larger-than-life entertainer #Bholaa… Stars #AjayDevgn and #Tabu and #AmalaPaul… #BholaaIn3D#BholaaTeaserOutNow… pic.twitter.com/KeGCp7oTm7