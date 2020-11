Bihar Election Results : ट्रंप की हार से पीएम मोदी को जोड़ने वालों पर अशोक पंडित ने कसा तंज

मुंबई। बिहार चुनाव के परिणामों के रूझान जारी हैं। अब तक के रूझानों और जीती गई सीटों को देखते हुए एनडीए ( NDA ) की गठबंधन पार्टी बीजेपी ( BJP ) बढ़त बनाए हुए है। वहीं, महागठबंधन के सभी घटक एनडीए से पीछे चल रहे हैं। इस बीच फिल्ममेकर अशोक पंडित ( Ashoke Pandit ) ने कई ट्वीट कर बीजेपी और मोदी सरकार ( Modi Government ) पर तंज कसने वालों को आड़े हाथों लिया है।

'सपनों को चकनाचूर कर दिया'

अशोक पंडित ने अपने एक ट्वीट में उन लोगों पर निशाना साधा, जो अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव ( US President Election ) में डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) की हार को मोदी सरकार से जोड़ रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,'बिहार चुनाव परिणामों ने लेफ्ट लिबरल, टुकड़े टुकड़ै गैंग, लुटियंस मीडिया के 'मुंगेरीलाल' के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, जिन्होंने ट्रंप की हार की तुलना नरेन्द्र मोदी से की थी।' इससे पहले किए गए ट्वीट में अशोक पंडित ने एक प्रीडिक्शन किया। इस ट्वीट में वह लिखते हैं,'लेफ्ट लिबरल, टुकड़े टुकड़ै गैंग, लुटियंस मीडिया के ईवीएम पर आरोप लगाने का इंतजार कर रहा हूं। एक्जिट पोल के राजनीतिक पंडितों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए।' अशोक ने एक अन्य ट्वीट में रूझानों को देखते हुए लिखा,'एनडीए ने महागठबंधन को महाझंडबंधन में बदल दिया है। अब बंगाल की बारी है।'

The #BiharElections2020 results has destroyed the dreams of all the #Mungerilal’s of #LeftLiberals & #TukdeTukdeGang #LutyensMedia who had started comparing #NarendraModi with #Trump’s defeat. #BiharResults