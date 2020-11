मुंबई। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Election Results ) की मतगणना का काम जारी है। सुबह से अब तक आए रूझानों में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ( एनडीए) को बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं, महागठबंधन, एनडीए से पीछे चल रहा है। चुनाव मतगणना के दौरान लोग अपनी-अपनी राय सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। ऐसे में ही फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ( Vivek Ranjan Agnihotri ) ने एक ट्वीट पर जवाब दिया है। जिस ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया उसमें ईवीएम को लेकर तंज कसा गया है।

ट्राइबल आर्मी के हंसजाज मीणा ने अपने ट्वीट में लिखा,'ईवीएम का जादू चलना शुरू हो गया है।' साथ में उन्होंने बिहार इलेक्शन रिजल्ट का हैशटेग भी इस्तेमाल किया। इस ट्वीट पर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा,'रोना धोना शुरू हो गया है। लगता है एनडीए जीत रही है।' इस ट्वीट पर और भी मजेदार मैसेज आए हैं।

Rona dhona has started. Looks like NDA is winning. https://t.co/pDiZAxS168