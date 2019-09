जन्मदिन के मौके पर अक्षय कुमार का फैंस को खास तोहफा, अब पृथ्वीराज चौहान बन करेंगे दुश्मनों का संघार

बॅालीवुड इंडस्ट्री के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार ( akshay kumar ) आज देश के टॅाप पेड एक्टर्स में से एक हैं। लगातार हिट पर हिट फिल्में दे रहे खिलाड़ी कुमार का आज जन्मदिन ( akshay kumar birthday ) है। इस खास मौके पर उन्होंने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। अक्षय कुमार ने अपनी अगली बड़ी फिल्म का ऐलान कर दिया है। वह जल्द ही यशराज प्रोडक्शन के तले बनी फिल्म पृथ्वीराज चौहान में नजर आने वाले हैं।

BIGGG NEWS... Yash Raj Films and Akshay Kumar reunite... Akshay in and as the fearless king Prithviraj Chauhan... Directed by Dr Chandraprakash Dwivedi... Titled #Prithviraj... #Diwali2020 release... Link: https://t.co/44zXy8QSxl