कपिल शर्मा को बिश्नोई गैंग ने दी खुलेआम धमकी, कहा- कनाडा फायरिंग के बाद अगली कार्रवाई मुंबई में…

Kapil Sharma Gets Warning From Lawrence Bishnoi: बीते दिन यानी 7 अगस्त को कनाडा में पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा के ‘Kaps Cafe' पर फिर फायरिंग हुई। बंदूकधारियों ने एक के बाद एक 25 राउंड फायरिंग की।
आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब 30 दिनों के अंदर कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है। कपिल शर्मा का ये ‘कैप्स कैफे’ ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के गोल्डी ढिल्लों ने इसकी जिम्मेदारी ली है।
आपको बता दें कि फेसबुक पर वायरल हो रहे एक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसके साथ ही कपिल शर्मा को वार्निंग भी दी है।
वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि अब अगली कार्रवाई मुंबई में…
‘जय श्री राम, सत श्री अकाल… आज जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे, सरे में फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। हमने कॉल की थी, लेकिन रिंग नहीं सुनी गई तो कार्रवाई करनी पड़ी. अब भी रिंग नहीं सुनी गई तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में होगी।’
इस पोस्ट के बाद से कपिल शर्मा की फैमिली और फ्रेंड्स सब टेंशन में हैं।
ये पोस्ट कहां से किया गया है, इसकी पुष्टि और सत्यता की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने की 10 जुलाई को भी कैफे पर फायरिंग हुई थी, जिसमें लड्डी गैंग का नाम सामने आया था, जो एक प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से सम्बंधित है।
कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दिख रहा था कि Surrey की मेयर Brenda Locke, और पुलिस अधिकारी कपिल शर्मा के कैफे में खाना खा रहे थे।
इस पोस्ट के कैप्शन में कपिल ने लिखा था, ‘धन्यवाद मेयर ब्रेंडा लॉक, सरे पुलिस सर्विस और सभी अधिकारियों का जिन्होंने Kaps Cafe आकर हमें प्यार और समर्थन दिया। हम हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं. हम दिल से आभारी हैं।’