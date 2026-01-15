BMC Elections 2026: असली विकास, बेहतर और साफ... पोलिंग बूथ से हेमा मालिनी बयान वायरल

मथुरा से सांसद और सीनियर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सुबह-सुबह अपने वार्ड में वोट डाला और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुंबई को दुनिया का सबसे अच्छा शहर मानती हैं, लेकिन इसमें कुछ सुधारों की जरूरत है। हेमा मालिनी ने कहा, "हमें अच्छी हवा, गड्ढे मुक्त सड़कें, सुरक्षा और प्रगति चाहिए। इन बदलावों के लिए जनता को सरकार का साथ देना होगा और सही व्यक्ति को चुनना होगा, क्योंकी असली विकास, बेहतर और हमें साफ मुंबई चाहिए।" उन्होंने मुंबईवासियों से अपील की कि वे घर पर न बैठें और अपना वोट जरूर डालें।