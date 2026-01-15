15 जनवरी 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

BMC Elections 2026: असली विकास, बेहतर और साफ… पोलिंग बूथ से हेमा मालिनी बयान वायरल

BMC Elections 2026 Hema Malini: पोलिंग बूथ से हेमा मालिनी का एक बयान वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने "असली विकास, बेहतर और साफ मुंबई" का जिक्र किया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 15, 2026

BMC Elections 2026: असली विकास, बेहतर और साफ... पोलिंग बूथ से हेमा मालिनी बयान वायरल

BMC Elections 2026 hema malini (photo source: X @dreamgirlhema)

BMC Elections 2026 Hema Malini: मायानगरी मुंबई की सरकार यानी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के हाई-स्टेक चुनाव के लिए आज, गुरुवार 15 जनवरी 2026 को वोट अभी जारी है। बता दें, लोकतंत्र के इस महापर्व में आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान और हेमा मालिनी तक, तमाम स्टार्स ने सुबह-सुबह पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों से बाहर निकलकर वोट देने की गुजारिश की।

पोलिंग बूथ से हेमा मालिनी बयान वायरल

मथुरा से सांसद और सीनियर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सुबह-सुबह अपने वार्ड में वोट डाला और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुंबई को दुनिया का सबसे अच्छा शहर मानती हैं, लेकिन इसमें कुछ सुधारों की जरूरत है। हेमा मालिनी ने कहा, "हमें अच्छी हवा, गड्ढे मुक्त सड़कें, सुरक्षा और प्रगति चाहिए। इन बदलावों के लिए जनता को सरकार का साथ देना होगा और सही व्यक्ति को चुनना होगा, क्योंकी असली विकास, बेहतर और हमें साफ मुंबई चाहिए।" उन्होंने मुंबईवासियों से अपील की कि वे घर पर न बैठें और अपना वोट जरूर डालें।

इतना ही नहीं, दिन चढ़ने के साथ ही पोलिंग बूथों पर सेलेब्रिटीज की कतार लंबी होती दिख रही है। 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान, लेखक-गीतकार गुलजार, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, तमन्ना भाटिया, विशाल ददलानी और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने वोट डाला। इन सितारों की मौजूदगी का मकसद लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है, जो मुंबई के भविष्य और इसकी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सितारों की इस अपील का मुंबई की जनता पर कितना असर होता है।

पल ठहर गया है

बता दें, लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से देओल परिवार के लिए समय मानो उसी पल में ठहर गया है और हेमा मालिनी बिल्कुल टूट गई हैं। वो अक्सर उन्हें याद कर कभी सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से और कभी अपनी बातों में धरम जी की यादों को शेयर करती नजर आती हैं।

