बुरे दौर से गुज़र रहे Bobby Deol की Salman Khan ने जाने कैसे की मदद, एक्टर ने खुद किया खुलासा

बॉबी देओल ने कहा कि सलमान ने मुझे रेस 3 में एक मौक़ा दिया था। सलमान ने मेरे और मेरे करियर के लिए बहुत कुछ किया हैं। सलमान एक अच्छे इंसान होने के साथ वह एक अच्छे व्यक्ति भी हैं।

दिग्गज अभिनेता सलमान ख़ान और एक्टर बॉबी देओल हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। दोनों सितारे कुछ साल पहले आई फ़िल्म रेस फ्रेंचाइज़ी की तीसरी फ़िल्म रेस 3 में दोनों साथ नज़र आए थे। अब बॉबी देओल ने अपने हाली इंटरव्यू में सलमान को लेकर कुछ ख़ुलासा किया हैं।

bobby deol praises salman khan for help in reviving his career