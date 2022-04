आखिर कैसे हो गई radhika apte की ऐसी हालत, फोटो देख पहचानना हुआ मुश्किल

राधिका आप्टे जानी मानी अभिनेत्री हैं। राधिका किसी भी किरदार में जान फूंक देती हैं। अब उनकी एक ऐसी फ़ोटो सामने आई है जिसमें उन्हें देखकर पहचानना मुश्किल हो रहा हैं।

राधिका आप्टे (Radhika Apte) ने अपनी शानदार अभिनय से लाखों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई हैं। राधिका अपनी हर किरदार में जान फूंक देती हैं। यही वजह है कि फ़ैन्स उनके एक्टिंग के दीवाने हैं। बीते पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के रोल किए हैं।

