बॉलीवुड एक्टर ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा- हर भारतीय को उन पर गर्व होना चाहिए

KRK Praises Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत की। उन्होंने वहां नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इसके बाद बॉलीवुड एक्टर ने राहुल गांधी की तारीफ की है।

Bollywood Actor KRK Praises Rahul Gandhi, Said- 'Every Indian Should Be Proud Of Him'