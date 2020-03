कंगना रनौत ने जन्मदिन पर कन्याओं की पूजा कर लिया आशीर्वाद, तस्वीरों ने लूटा फैंस का दिल

नई दिल्ली। बॉलीवुड क्वीन और पद्मश्री एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ( kangana ranaut ) बीते दिन अपना 33वां जन्मदिन बनाया है। इस बार कोरोनावारस ( Coronavirus ) के चलते कंगना ने हिमाचल में स्थित घर में अपने परिवार संग अपना बर्थडे मनाया। जन्मदिन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में कंगना पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका ये अंदाज सबको काफी पंसद आ रहा है।

कंगना रनौत ने अपने जन्मदिन के मौके पर घर पर ही एक पूजा रखी थी। पूजा के दौरान कंगना शिवलिंग के पास बैठी दिखाई दी। इस दौरान उनकी मां ने कई तरह के पकवान भी बनाए।

पूजा के दौरान कंगना ने कन्याओं को पूजा के साथ उनका भोजन भी कराया। इस मौके पर कंगना बेहद ही खूबसूरत रंग की पिंक साड़ी में दिखाई दी। इस साड़ी के साथ कंगना ने गोल्ड का नैकलेस भी पहना था। मिनिमल मेकअप के साथ कंगना बेहद ही खूबसूरत लग रही थी।

Some more birthday surprises for Kangana, our Bua ji gifted Kangana Pahadi topi and sharing heartfelt note she wrote for Kangana, it made her cry 😭😭😭❤️Thanks Everyone for making her day so special 🥰 pic.twitter.com/H9dnDN2oq5