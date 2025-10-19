पाकिस्तान और अमेरिका दोनों देशों की है नागरिकता, बॉलीवुड की इस हसीना का राज जानकर चौंक जाएंगे आप

नरगिस फाखरी की फोटो (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Nargis Fakhri Birthday: बॉलीवुड में खूबसूरती और टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनके पास एक नहीं बल्कि दो देशों- पाकिस्तान और अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये हसीना?
हम, जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है- नरगिस फाखरी। एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ने कई फिल्मों में अपने ग्लैमरस भूमिका से दर्शकों का मनोरंजन किया है। मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद 2011 में नरगिस को पहली ही बार में रणबीर कपूर के साथ रॉकस्टार में स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, वह भी बतौर लीड एक्ट्रेस।
एक्ट्रेस के करियर की शुरुआत भले ही अच्छी रही हो, लेकिन धीरे-धीरे उनके करियर की गाड़ी स्लो हो गई। आज भी नरगिस फिल्मों में सेकेंड लीड का रोल प्ले करती हैं। नरगिस सोमवार को अपना 46वां जन्मदिन मनाएंगी।
नरगिस फाखरी की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उनका जन्म भले ही न्यूयॉर्क में हुआ हो, लेकिन उनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। जी हां, उनके पिता मोहम्मद फाखरी पाकिस्तान के मूल निवासी थे, जबकि उनकी मां मारिया ए. फाखरी अमेरिकी से थीं। अलग-अलग संस्कृतियों और देशों से ताल्लुक रखने वाले इन दो दिलों की शादी हुई, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रास्ते जुदा हो गए। पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर नरगिस को अपने दोनों देशों से गहरा लगाव है। शायद यही वजह है कि उनके पास अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नागरिकता है, जो उन्हें बॉलीवुड की उन गिनी-चुनी अभिनेत्रियों में शुमार करती है जिनका रिश्ता दो मुल्कों से जुड़ा है।
नरगिस की रुचि मॉडलिंग में थी। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने पाकिस्तानी शोज के लिए भी मॉडलिंग की और साल 2004 में अमेरिका नेक्स्ट मॉडल शो में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने भारत में किंगफिशर कैलेंडर और बाकी बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग करनी शुरू की और उनका चेहरा हर तरफ छा गया।
मॉडलिंग में मिली सफलता के साथ नरगिस ने साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार से बॉलीवुड में एंट्री मिली। फिल्म चल निकली और इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि नरगिस और रणबीर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने ‘मद्रास कैफे’, ‘मैं तेरा हीरो’, ‘अजहर’ और ‘अमावस’ जैसी हिट फिल्में दीं।
उन्होंने 2015 में हॉलीवुड फिल्म 'स्पाई ' में भी काम किया। जब किस्मत चमकी तो नरगिस ने साउथ में भी हाथ आजमाया और 'रश्ना: द रे ऑफ लाइट' और 'साहसम' में काम किया।
हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने यह कहकर बॉलीवुड से दूरी बना ली कि वे लगातार फिल्में कर रही थीं और काफी तनाव ले रही थीं। काम के दौरान वह परिवार और दोस्तों को काफी मिस कर रही थीं। एक्ट्रेस ने बताया था कि वह अब कुछ समय अपनी खुशी के लिए निकालना चाहती हैं।
अगर नरगिस फाखरी की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उन्होंने चुपचाप अपने लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड टोनी बेग से शादी कर ली थी। खास बात ये है कि एक्ट्रेस ने अपनी शादी की खबर पूरे 6 महीने तक छिपाकर रखी, लेकिन अब वो अक्सर अपने पति के साथ मीडिया के सामने नजर आती हैं और दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है।
