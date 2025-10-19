पाकिस्तान और अमेरिका दोनों देशों की है नागरिकता, बॉलीवुड की इस हसीना का राज जानकर चौंक जाएंगे आप

नरगिस फाखरी की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उनका जन्म भले ही न्यूयॉर्क में हुआ हो, लेकिन उनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। जी हां, उनके पिता मोहम्मद फाखरी पाकिस्तान के मूल निवासी थे, जबकि उनकी मां मारिया ए. फाखरी अमेरिकी से थीं। अलग-अलग संस्कृतियों और देशों से ताल्लुक रखने वाले इन दो दिलों की शादी हुई, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रास्ते जुदा हो गए। पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर नरगिस को अपने दोनों देशों से गहरा लगाव है। शायद यही वजह है कि उनके पास अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नागरिकता है, जो उन्हें बॉलीवुड की उन गिनी-चुनी अभिनेत्रियों में शुमार करती है जिनका रिश्ता दो मुल्कों से जुड़ा है।