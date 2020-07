बॉलीवुड को लगा एक और झटका, 'सड़क' और 'प्यार तूने क्या किया’ फिल्ममेकर रजत मुखर्जी का निधन

बॉलीवुड के लिए 2020 बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। पिछले कई महीनों से एक के बाद एक इंडस्ट्री के दिग्गज इस दुनिया को अलविदा कह रहे है। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऋषि कपूर (Rishi Kapoor), इरफान खान (Irrfan Khan), सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput), वाजिद खान (Wajid Khan) और सरोज खान (Saroj Khan) के निधन को बॉलीवुड फैंस अभी भुला भी नहीं पाए थे कि फिल्म जगत को एक और बड़ा झटका लग लगा है। 'प्यार तूने क्या किया' (Pyaar Tune Kya Kiya) और 'सड़क' (Sadak) फिल्म का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर रजत मुखर्जी (Director Rajat Mukherjee) का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। यह खबर जैसी ही मीडिया पर आई बॉलीवुड में शोक की लहर फैल गई है।

बॉलीवुड सेलेब्स रजत मुखर्जी की मौत पर शोक जताते हुए उनको याद कर रह है। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने ट्वीट करते हुए इस बात की पुष्टि भी की है। ट्वीट करते हुए फिल्म कलाकार ने लिखा, 'मेरे दोस्त और रोड फिल्म के निर्देशक, रजत मुखर्जी का आज तड़के जयपुर में बीमारी के साथ लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया!!! तुम्हें शांति मिले रजत!! फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे और कभी अपने काम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। खुश रह जहां भी रह।'

My friend and director of Road ,Rajat Mukherjee passed away in the early hours today in Jaipur after a long battle with illness!!! Rest in peace Rajat !!Still can’t believe that we will never meet or discuss our work ever again.khush reh jaha bhi reh.🙏🙏🙏