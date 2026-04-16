देवर-भाभी की 177 मिनट की फिल्म, 9 करोड़ था बजट, बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई डिजास्टर

फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी के अलावा अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, परेश रावल और बिंदू जैसे दिग्गज कलाकारों की पूरी फौज थी। अजीत वच्छानी, दलीप ताहिल और रजाक खान जैसे मंझे हुए अभिनेता भी फिल्म का हिस्सा थे। कलाकारों की एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमजोर स्क्रीनप्ले और जरूरत से ज्यादा लंबी फिल्म दर्शकों को बांधने में नाकाम रही। आज जब भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की बात होती है, तो 'रूप की रानी चोरों का राजा' का नाम आता है।