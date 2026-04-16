16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

देवर-भाभी की 177 मिनट की फिल्म, 9 करोड़ था बजट, बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई डिजास्टर

Bollywood Flop Movie: बॉलीवुड की वो डिजास्टर साबित होने वाली फिल्म जिसे बनाने में प्रोड्यूसर ने पानी की तरह पैसा बहाया और महज 3 करोड़ ही कमा पाई।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 16, 2026

Bollywood maha flop 177 Minutes movie is roop ki rani choron ka raja Sridevi and anil kapoor

बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्म

Bollywood Flop Movie:बॉलीवुडके गलियारों में अक्सर बड़ी फिल्मों और उनके भारी-भरकम बजट के चर्चे होते रहते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक फिल्म ऐसी भी रही जिसने अपनी भव्यता से सबको चौंकाया तो सही, पर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। ये फिल्म 1993 में आई थी और 177 मिनट लंबी इस फिल्म को बनाने में प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने पानी की तरह पैसा भी बहाया था, लेकिन बेदम कहानी ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।

देवर-भाभी की जोड़ी भी हुई थी फ्लॉप (Bollywood Flop Movie)

बोनी कपूर ने 1987 में अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर 'मिस्टर इंडिया' बनाई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी सफलता को दोहराने के लिए उन्होंने दोबारा इसी जोड़ी पर दांव खेला। उन्हें उम्मीद थी कि अनिल कपूर और श्रीदेवी का करिश्मा एक बार फिर जादू करेगा और उन्होंने फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' बनाई। लेकिन दर्शकों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई और ये फ्लॉप की कैटेगरी में चली गई।

अनाउंस के 6 साल बाद रिलीज हुई थी फिल्म (Roop Ki Rani Choron Ka Raja Release On 1993)

दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की घोषणा 'मिस्टर इंडिया' की रिलीज वाले साल यानी 1987 में ही कर दी गई थी। शुरुआत में इसका निर्देशन शेखर कपूर कर रहे थे, जिन्होंने 'मिस्टर इंडिया' जैसी शानदार फिल्म दी थी। लेकिन कुछ वजहों से शेखर कपूर ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी। इसके बाद डायरेक्शन की कमान सतीश कौशिक को सौंपी गई। सतीश कौशिक के लिए बतौर डायरेक्टर यह पहली फिल्म थी, लेकिन बदकिस्मती से यह उनके करियर की सबसे बड़ी 'डिजास्टर' साबित हुई।

90 के दशक की सबसे महंगी फिल्म हुई थी फीसड्डी

उस दौर में जहां फिल्में चंद महीनों में बन जाती थीं, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 6 साल का लंबा वक्त लगा था। फिल्म का बजट करीब 9 करोड़ रुपये था, जो 90 के दशक के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। महंगे सेट्स, शानदार कॉस्ट्यूम और बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज 3 करोड़ रुपये ही कमा सकी। इस फिल्म के कारण मेकर्स को करोड़ों का घाटा सहना पड़ा।

सितारों की लंबी फौज भी नहीं बचा पाई फिल्म

फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी के अलावा अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, परेश रावल और बिंदू जैसे दिग्गज कलाकारों की पूरी फौज थी। अजीत वच्छानी, दलीप ताहिल और रजाक खान जैसे मंझे हुए अभिनेता भी फिल्म का हिस्सा थे। कलाकारों की एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमजोर स्क्रीनप्ले और जरूरत से ज्यादा लंबी फिल्म दर्शकों को बांधने में नाकाम रही। आज जब भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की बात होती है, तो 'रूप की रानी चोरों का राजा' का नाम आता है।

ये भी पढ़ें

परवीन बॉबी की लाश से आने लगी थी बदबू, सड़ गया था पैर, कबीर बेदी ने बताया- बेहद दर्दनाक था अंत
बॉलीवुड
Parveen Babi body found after 3 days her leg had rotted ex boyfriend Kabir Bedi big reveals

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Apr 2026 11:43 am

Published on:

16 Apr 2026 11:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / देवर-भाभी की 177 मिनट की फिल्म, 9 करोड़ था बजट, बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई डिजास्टर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘पुत्तर वड्डा सोच’, अक्षय कुमार की मां ने क्यों कही थी उनसे ये बात, एक्टर ने शेयर किया किस्सा

Akshay Kumar first house story
बॉलीवुड

‘दलदल में मिले थे बहन के कंकाल के टुकड़े’ सुलक्षणा पंडित से परिवार ने छुपाए रखा था ये खौफनाक सच

Vijayta Pandit reveals shocking sister Sandhya Pandit said Fragments skeleton was found in swamp
बॉलीवुड

शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं पसंद आया अक्षय का ‘रहमान डकैत’ किरदार? चाहते थे ये एक्टर बने खूंखार विलेन

Shatrughan Sinha not like Akshaye Khanna Rehman Dakait role in Dhurandhar he wanted aditya dhar cast gulshan grover
बॉलीवुड

‘पैसे तो हर कोई कमाता है’, बॉलीवुड में दशकों तक मां के रोल करने पर अभिनेत्री फरीदा जलाल ने कही ये बात

Farida Jalal On Typecast In Bollywood
बॉलीवुड

ड्रेस की वजह से Oops मोमेंट का शिकार हुईं 50 की एकता कपूर, लोग बोले- नाइटी पहनना जरूरी था क्या

Ekta Kapoor Dress Malfunction
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.