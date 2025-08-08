बॉलीवुड के गुमनाम कलाकार, ‘शोले’ जैसी फिल्म भी नहीं दिला सकी पहचान… आए और गए

बता दें इनको कालिया के रोल का ऑफर दिया मगर धर्मात्मा में व्यस्त होने के कारण ये छोटा रोल करना पड़ा। ये एक्शन डायरेक्टर थे, इनका बेटा अब्बास हिंदी सिनेमा का बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर बना। उन्होंने कई फिल्मों मे अभिनय भी किया। राजन कपूर, इनकी प्रमुख फिल्में है विकटोरिया न 203 और ट्यूबलाइट आदि। ये फिल्म में जेलर की भूमिका में थे। दीनानाथ, जेल में कैदी की भूमिका में थे। मौला- इन्होंने शोले के अलावा हत्या, लाबेला आदि फिल्मों में काम किया रुदाली में सेट डेकोरेटर का काम किया।