Border 2 पहले दिन लाएगी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, एडवांस बुकिंग में बिके इतने लाख टिकट

फिल्म 'Border 2' (सोर्स: X)
Border 2 Showtimes: साल 1997 में 'बॉर्डर' ने जो इतिहास रचा था, उसकी यादें आज भी देशवासियों के दिलों में ताजा हैं। बता दें, अब 28 साल बाद उसी वीरता की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 'बॉर्डर 2' (Border 2) थिएटर में दस्तक देने को तैयार है। फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह इस कदर है कि एडवांस बुकिंग के पहले 48 घंटों में ही इसने कई रिकॉर्ड्स को चुनौती दे दिया।
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग 19 जनवरी से शुरू हुई और पहले दो दिनों में ही फिल्म ने अपनी ताकत दिखा दी। खबरों के अनुसार, शुरुआती 48 घंटों में ही इस फिल्म के 1,06,855 टिकट बिक चुके हैं। बुधवार सुबह तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 3.43 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, अगर इसमें ब्लॉक की गई सीटों को भी शामिल करें तो, ये आंकड़ा 6.68 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।
बता दें, सनी देओल की इस फिल्म ने अपनी पिछली रिलीज 'जाट' (2.37 करोड़) को एडवांस बुकिंग के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, ये 'गदर 2' के 17.60 करोड़ के जादुई आंकड़े से अभी थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है।
इतना ही नहीं, फिल्म की रिलीज को ऐतिहासिक बनाने के लिए मेकर्स ने बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है। देशभर में ये फिल्म 5000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने थिएटर को सख्त निर्देश दिए हैं कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा शोज दिए जाएं। 2 स्क्रीन वाले थिएटरों में सभी शोज 'बॉर्डर 2' के देने होंगे। साथ ही, मल्टीप्लेक्स में प्रति स्क्रीन औसतन 3 से 4 शोज केवल इसी फिल्म के होंगे।
इसमें मजेदार बात ये है कि फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 16 मिनट है। इतनी लंबी फिल्म होने के बाद इतने ज्यादा शोज मांगने का मतलब है कि थिएटरों में दूसरी किसी फिल्म (जैसे ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर') के लिए जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। साथ ही, मेकर्स ने 2 हफ्तों तक स्क्रीन्स को 'लॉक' करने की शर्त भी रखी है।
फिल्म 'बॉर्डर 2' को रिलीज की टाइमिंग का दमदार फायदा मिलने वाला है, लेकिन 23 जनवरी को रिलीज हो रही है और 26 जनवरी (सोमवार) की छुट्टी के कारण इसे 4 दिनों का लंबा वीकेंड मिलने वाला है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो, फिल्म की कहानी 1971 के युद्ध की वीरता पर बेस्ड है, जिसमें जमीन, हवा और समुद्र-तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाया गया है और देशभक्ति के इस माहौल का फायदा सीधे तौर पर कलेक्शन में दिखने की आशंका है।
ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, 'बॉर्डर 2' पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 35 से 40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सकती है। अगर फिल्म को लेकर दर्शकों का फीडबैक पॉजिटिव रहा, तो ये साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। बता दें, सनी देओल एक बार फिर 'तारा सिंह' के बाद 'मेजर कुलदीप सिंह' वाले जज्बे के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे बड़े स्टार्स की फौज इस जंग को और भी बड़ा बनाने के लिए तैयार है।
