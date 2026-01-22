Border 2 पहले दिन लाएगी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, एडवांस बुकिंग में बिके इतने लाख टिकट

ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, 'बॉर्डर 2' पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 35 से 40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर सकती है। अगर फिल्म को लेकर दर्शकों का फीडबैक पॉजिटिव रहा, तो ये साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। बता दें, सनी देओल एक बार फिर 'तारा सिंह' के बाद 'मेजर कुलदीप सिंह' वाले जज्बे के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे बड़े स्टार्स की फौज इस जंग को और भी बड़ा बनाने के लिए तैयार है।