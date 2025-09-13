खून से रंगी ट्रेन, 1 घंटे 45 मिनट में अनगिनत मौतें, इस फिल्म को देख उड़ जाएगी रातों की नींद

ये बदमाश क्यों लड़ाई शुरू करते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी, जो आपको जियोसिनेमा पर मिल जाएगी। फिल्म में राघव जुयाल ने शानदार एक्टिंग की है और उनका खूंखार अवतार देखकर यूजर्स दंग रह गए हैं। अगर आप एक्शन और थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आने वाली है लेकिन ध्यान रहे, ये फिल्म काफी हिंसक है और इसमें खून-खराबा काफी ज्यादा है। इसलिए कमजोर दिल वाले लोगों को ये फिल्म देखने से बचे।