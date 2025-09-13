खून से रंगी ट्रेन, 1 घंटे 45 मिनट में अनगिनत मौतें, इस फिल्म को देख उड़ जाएगी रातों की नींद

Raghav Juyal Action Film: अक्सर बॉक्स ऑफिस में कई ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से कुछ हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप भी और कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर छा जाती हैं, तो वहीं कुछ फिल्में सिनेमाघरों में बुरी तरह फ्लॉफ के बाद ओटीटी पर शानदार रिस्पॉन्स पाती हैं।
तो आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें इतने मर्डर हुए हैं कि मौतें हुई है जिसे देख डर जाएंगे आप। क्या आप सोच रहे हैं कि आखिर ये कौन-सी फिल्म हो सकती है और इसमें ऐसा क्या है, तो आईए जानें…
दरअसल, हम जिस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि राघव जुयाल की फिल्म ‘Kill’है। जी हां, इस फिल्म में मौत का तांडव देखने को मिलता है, क्योंकि एक के बाद एक मर्डर ऐसे होते हैं जैसे रसोई में सब्जियां काटी जा रही हों, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब ये भयानक और खौफनाक मंजर चलती ट्रेन में देखने को मिलता है।
बता दें कि फिल्म 'किल' एक कमांडो की कहानी है, जिसमें वो एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है और जैसे-जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे ट्विस्ट और मौत का खूनी खेल शुरू होता है। दरअसल, फिल्म में अमृत नाम का एक कमांडो होता है, जिसको पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तूलिका की सगाई किसी और से होने वाली है। तूलिका और अमृत एक ही ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और ट्रेन दिल्ली से निकलती है।
इसी ट्रेन में अमृत भी अपने दोस्त के साथ होता है। जैसे ही ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ती है, तो इसमें 4 दर्जन से भी ज्यादा बदमाश चढ़ जाते हैं और जैमर से मोबाइल का नेटवर्क बंद कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है मौत का खूनी खेल।
ये बदमाश क्यों लड़ाई शुरू करते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी, जो आपको जियोसिनेमा पर मिल जाएगी। फिल्म में राघव जुयाल ने शानदार एक्टिंग की है और उनका खूंखार अवतार देखकर यूजर्स दंग रह गए हैं। अगर आप एक्शन और थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आने वाली है लेकिन ध्यान रहे, ये फिल्म काफी हिंसक है और इसमें खून-खराबा काफी ज्यादा है। इसलिए कमजोर दिल वाले लोगों को ये फिल्म देखने से बचे।