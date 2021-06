मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों एक अपकमिंग मूवी में अपने रोल को लेकर सुर्खियों में हैं। ये रोल उन्हें अलौकिक देसाई की रामायण पर आधारित मूवी 'सीता - द इनकारनेशन' में ऑफर किया गया है। इस मूवी में एक्ट्रेस सीता के किरदार में नजर आएंगी। इसी बीच इस रोल के लिए एक्ट्रेस की ओर से मोटी रकम मांगा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके चलते सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर उनके बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

सीता के रोल के लिए 12 करोड़ फीस का दावा

दरअसल, करीना कपूर खान और दीपिका पादुकोण आगामी मूवी 'सीता - द इनकारनेशन' में सीता के रोल के लिए विकल्प के तौर पर थीं। निर्माताओं ने इनमें से करीना कपूर को इस रोल के लिए परफेक्ट पाया और उन्हें ऑफर कर दिया। निर्माताओं का ऑफर 6 से 8 करोड़ रुपए बतौर फीस था। हालांकि बाद में करीना की ओर से अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी गई। रिपोर्ट्स की मानें, तो करीना ने अपनी फीस बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए कर दी। इससे निर्माताओं के सामने गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया।

बॉयकॉट करीना कपूर खान हुआ ट्रेंड

जब करीना कपूर खान के सीता के रोल के लिए अपनी फीस बढ़ाने की जानकारी खबरों में छाई, तो सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर उनके बॉयकॉट का हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। बीजेपी हरियाणा के आईटी और सोशल मीडिया हैड अरूण यादव ने भी बॉयकॉट ट्रेंड को सपोर्ट किया और राष्ट्रवादी लोगों से समर्थन की अपील की है। #BoycottKareenaKhan ट्रेंड में लोगों ने एक्ट्रेस के बॉयकॉट के साथ ही उन पर मीम्स भी बना दिए हैं। कई यूजर्स ने एक्ट्रेस को सुपर्णखां का रोल देने की बात कही है। करीना के सीता के रोल के लिए फीस बढ़ाने को मुद्दा बनाकर एक यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा,'बॉलीवुड में क्या एक्ट्रेस खत्म हो गए हैं। ओ सॉरी, बॉलीवुड ही खत्म हो गया। वह सुपर्णखां के रोल के लिए परफेक्ट रहेंगी।' कई यूजर्स ने बी आर चोपड़ा की 'रामायण' में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया की फोटो और करीना के स्मोक करते हुए के फोटोज लगा तुलना की है। ऐसे लोगों का कहना है कि सीता मां के लिए रोल के लिए करीना बेस्ट नहीं हैं। वहीं, कुछ लोगों ने इस रोल के लिए कंगना का नाम सुझाया है।

Bollywood me kya actress khatam ho gye he

Ohh sorry bollywood he khatam ho gaya.

She will be perfect for surphanka's role😉#BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/xwuyXuJ6bG — Harshvardhan Sharma (@harsh_1203) June 12, 2021

If a film is being made on the character of maa Sita, then Kangana is best for the character of her, the way Kangana promotes Hindu Rashtra, it tells us that no one can play maa Sita's character better than Kangana #KanganaRanaut #BoycottKareenaKhan #Kangana_as_Sita pic.twitter.com/ZqiVGePwbk — Harshal (@Ajinkya84850202) June 12, 2021

Whom do you want to play the role of sita mata?#KANGANA_AS_SITA - LIKE❤ #BoycottKareenaKhan -Retweet 🔄 pic.twitter.com/l7YoO7N2el — Deshbhakt (@Deshbhakthumai) June 12, 2021

Message To All Nationalist From My Side .#BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/wVeL5uCkJj — Arun Yadav (@beingarun28) June 12, 2021

RT if you also think Kareena Khan with the "Shurpanakha" Role than "Mata Sita"#BoycottKareenaKhan ❎ pic.twitter.com/hDpGtGril5 — ADV. ASHUTOSH J. DUBEY🇮🇳 (@AdvAshutoshDube) June 12, 2021

करीना नहीं बनेंगी 'सीता'!

गौरतलब है कि अलौकिक देसाई की पीरियड फिल्म 'सीता - द इनकारनेशन' के लिए कलाकारों का चयन हो रहा है। धार्मिक किरदारों के हिसाब से एक्टर्स को चुनने की प्रक्रिया जारी है। एक रिपोर्ट में फिल्म के राइटर विजेंद्र प्रसाद ने करीना को सीता का रोल आफर किए जाने की खबर को अफवाह करार दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीना को ये रोल नहीं दिया गया है। इस तरह की खबर शरारत के इरादे से फैलाई गई है।