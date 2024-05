Cannes Film Festival में इस भारतीय फिल्म का जलवा, मिला 8 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन

मिला 8 मिनट स्टैंडिंग ओवेशवन

पायल कपाड़िया की फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’ (All We Imagine as Light) ने गुरुवार रात कान में अपने वर्ल्ड प्रीमियर में धूम मचाई और इंटरनेशनल क्रिटिक्स से तारीफें बटोरी।‘ऑल वी इमेजिन…’ 30 सालों में फेस्टिवल के कंपटीशन सेक्शन के लिए क्वालीफाई होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद आठ मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, जो निश्चित रूप से फिल्म फेस्टिवल के इस एडिशन की सबसे लंबी स्क्रीनिंग में से एक थी।