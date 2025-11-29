एक साथ 3 फिल्मों में काम… 1 लाख की कमाई! फिर क्यों गुमनामी में खो गया यह बाल कलाकार?

Child Actor Master RajuStory: मुबंई के डोंगरी इलाके में रहने वाले मास्टर राजू का असली नाम फहीम अजानी था। उनके माता- पिता शुरुआत में उन्हें अभिनय नहीं करने देते थे, क्योंकि वह लोग इस फिल्मी दुनिया से परिचित नहीं थे। 5 साल की उम्र में गुलजार की फिल्म 'परिचय' (1972) में ऑडिशन ठीक नहीं होने की वजह से मास्टर राजू बहुत रोए। लेकिन गुलजार को उनका उम्र के हिसाब से व्यवहार पसंद आया और उन्होंने राजू को फिल्म में लेने का फैसला किया।