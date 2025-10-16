Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मैं आपत्तिजनक हालत में था’, Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत

Chunky Pandey Career Journey: Chunky Pandey ने बताया कि कैसे वो अपने जीवन के एक मुश्किल समय में थे, जब वे आपत्तिजनक हालत में थे। इस कठिनाई का सामना करते हुए, उन्होंने अपनी परिस्थिति बदलने का फैसला लिया। किस्मत ने उनका साथ दिया…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 16, 2025

'मैं आपत्तिजनक हालत में था', Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत

Chunky Pandey (सोर्स: X)

Chunky Pandey Career Journey: बॉलीवुड के 'आखिरी पास्ता' कहे जाने वाले चंकी पांडे ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए एक मजेदार किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि कैसे बाथरूम में हुई एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें बॉलीवुड में हीरो बनने का मौका मिला।

बता दें कि चंकी पांडे 'टू मच' शो में काजोल और ट्विंकल खन्ना के साथ पहुंचे। इस शो में उन्होंने गोविंदा के साथ अपनी जिंदगी के कई राज खोले। चंकी ने बताया कि उन्हें शुरुआती दिनों में काफी मेहनत करनी पड़ी थी और उन्हें फिल्मों के ज्यादा ऑफर्स नहीं मिलते थे। वे छोटे-मोटे रोल करके गुजारा करते थे।

एक्टर बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत

इसके साथ ही चंकी ने कहा, 'मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार में कोई एक्टर नहीं था। मुझे अपनी पहली फिल्म के लिए 4-5 साल तक खूब संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन अगर मैं फिल्मों में आ पाया हूं, तो इसकी वजह गोविंदा ही हैं।' इस बात पर गोविंदा ने तुरंत कहा, 'मैंने छोड़ दीं और इसे मिल गईं।' चंकी ने आगे बताया कि उन्हें अपनी पहली फिल्म बाथरूम में मिली थी। उन्होंने कहा, ''मेरे करियर की शुरूआत आपत्तिजनक हालात और बाथरूम से हुई, जहां मैं पहलाज निहलानी से टकराया था। मैं उन्हें नहीं जानता था और उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं होता था।

उन्होंने मेरी मदद की, फिर मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक प्रोड्यूसर हैं और उनका नाम पहलाज निहलानी है। मैं तो ये सुनकर दंग रह गया। फिर मैंने अपने बारे में बताया और कहा कि मेरा नाम चंकी पांडे है, तो वो कहते हैं कि ये कितना अजीब नाम है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूं। फिर उन्होंने अगले दिन मुझे अपने घर बुलाया और ऐसे करके मुझे फिल्म मिल गई।''

'आग ही आग' से डेब्यू

दरअसल, चंकी ने साल 1987 में फिल्म 'आग ही आग' से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें फिल्म 'तेजाब' से मिली, जिसमें उन्होंने बब्बन का किरदार निभाया था। चंकी पांडे की कहानी से पता चलता है कि किस्मत कभी भी, कहीं भी चमक सकती है, बस मौके को पहचानने और उसे भुनाने की जरूरत होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

16 Oct 2025 05:50 pm

Published on:

16 Oct 2025 05:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं आपत्तिजनक हालत में था’, Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Tannishtha Chatterjee: 4th स्टेज कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस, कोई नहीं है घर में कमाने वाला, बताई आपबीती

Tannishtha Chatterjee Cancer
बॉलीवुड

एल्विश यादव और फाजिलपुरिया की सिट्टी-पिट्टी गुल, ‘कोबरा कांड’ जांच में बड़ा खुलासा

Elvish Yadav-Fazilpuria Rave Party Case
बॉलीवुड

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड…

तेजस्वी प्रकाश का करण की EX गर्लफ्रेंड पर फूटा गुस्सा, दिया विवादित बयान कहा- बेवफा पार्टनर थी अनवेरिफाइड...
बॉलीवुड

गोविंदा का टूटा ‘सब्र का बांध’, तलाक की अफवाहों और पत्नी सुनीता को लेकर दिया बड़ा बयान

Govinda breaks silence on divorce and wife Sunita Ahuja
बॉलीवुड

तलाक के बाद 50 साल के इस सिंगर को अपने से 16 साल छोटी हसीना संग हुआ प्यार, जल्दी कर सकते है शादी

तलाक के 6 साल बाद 50 साल के इस सिंगर को अपने से 16 साल छोटी हसीना संग हुआ प्यार
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.