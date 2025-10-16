‘मैं आपत्तिजनक हालत में था’, Chunky Pandey ने बताया कैसे बाथरूम में फंसने से बदली थी उनकी किस्मत

इसके साथ ही चंकी ने कहा, 'मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार में कोई एक्टर नहीं था। मुझे अपनी पहली फिल्म के लिए 4-5 साल तक खूब संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन अगर मैं फिल्मों में आ पाया हूं, तो इसकी वजह गोविंदा ही हैं।' इस बात पर गोविंदा ने तुरंत कहा, 'मैंने छोड़ दीं और इसे मिल गईं।' चंकी ने आगे बताया कि उन्हें अपनी पहली फिल्म बाथरूम में मिली थी। उन्होंने कहा, ''मेरे करियर की शुरूआत आपत्तिजनक हालात और बाथरूम से हुई, जहां मैं पहलाज निहलानी से टकराया था। मैं उन्हें नहीं जानता था और उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं होता था।