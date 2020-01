कॉमेडियन कुणाल कामरा फंसे मुसिबत में, अब इन चार एयरलाइन्स में नहीं बैठ पाएंगे

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा और विवादों का चोली—दामन का रिश्ता रहा है। कुणाल ने टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ हवाई सफर में अभद्रता की। जिसके चलते एक के बाद एक चार एयरलाइंस ने उन पर बैन लगा दिया। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर एयरलाइन्स ने कॉमेडियन कुणाल पर अपनी विमानन कंपनियों के जरिए यात्रा करने पर रोक लगा दी। कामरा ने मुंबई से लखनऊ की अपनी एक उड़ान के दौरान पत्रकार को कथिततौर पर परेशान किया था।

उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी घटना पर संज्ञान लिया और भारत की अन्य एयरलाइंस से कामरा पर इसी तरह की पाबंदी लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक व्यवहार जो उकसावे वाला हो और विमान के अंदर अराजकता पैदा करता हो, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हवाई यात्रा करने वाले लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाला है।

एयर इंडिया ने भी एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि कुणाल कामरा का व्यवहार सहनीय नहीं है। ऐसे में कुणाल कामरा पर अगले आदेश तक एयर इंडिया में यात्रा करने पर बैन लगाया जाता है। उसके बाद अब स्पाइसजेट ने कुणाल पर बैन लगाने की जानकारी दी है। हालांकि, कुणाल एयरलाइंस के हर ट्वीट पर कटाक्ष करते हुए जवाब भी दे रहे हैं।

@MoCA_GoI @HardeepSPuri In light of the recent incident on board 6E 5317 from Mumbai to Lucknow, we wish to inform that we are suspending Mr. Kunal Kamra from flying with IndiGo for a period of six months, as his conduct onboard was unacceptable behaviour. 1/2 — IndiGo (@IndiGo6E) January 28, 2020

#FlyAI: In view of the incident onboard @IndiGo6E, Air India wishes to inform that conduct of Person concerned is unacceptable.With a view to discourage such behavior onboard flts, Mr Kunal Kamra is suspended from flying on any Air India flt until further notice. @HardeepSPuri . — Air India (@airindiain) January 28, 2020

SpiceJet has decided to suspend Mr. Kunal Kamra from flying with the airline till further notice. @MoCA_GoI @DGCAIndia @HardeepSPuri @IndiGo6E — SpiceJet (@flyspicejet) January 29, 2020

I did this for my hero...

I did it for Rohit pic.twitter.com/aMSdiTanHo — Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020

वहीं वायरल वीडियो में अर्णब गोस्वामी ईयर फोन लगाए लैपटॉप पर कुछ काम करते दिख रहे हैं। वीडियो में कुणाल कामरा लगातार अर्णब से सवाल पूछ रहे हैं और उनसे अभद्रता कर रहे हैं। वे अर्णब गोस्वामी को कावर्ड (कायर) भी कह रहे हैं। वीडियो में कामरा बार-बार खुद को टुकड़ा-टुकड़ा गैंग का बताकर तो कभी रोहित वेमूला के नाम पर उकसाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान अर्णब बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ईयर फोन लगाकर वीडियो देखते हुए नजर आ रहे हैं।

इस मामले में सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्वीट आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, 'प्रिय पत्रकार, नेताओं को गाली देना आसान है लेकिन उनकी जिंदगी जीना मुश्किल। हमारी कहीं भी कोई प्राइवेसी नहीं होती है लेकिन आपकी होती है। हम लोगों की सेवा करने का ऐसा काम कर रहे हैं, जिसके लिए कोई हमारा शुक्रगुजार नहीं होता। '

The truth is that it was time someone gave him a taste of his own medicine. These are the words he regularly uses to berate his innocent victims, except he does so in a hectoring, bullying manner & at higher volume & pitch than @kunalkamra88 does in this video. https://t.co/e94B8WcEtj — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 28, 2020

Dear Journalist, It’s easy to abuse politicians but difficult to live their life. We don’t hv any privacy anywhere but u hv. We are into a great thankless job of serving people & u r in bootlicking job of pleasing ur paymasters. Who’s brat of Whom country knows it inside out? https://t.co/eJiifxKxHP — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 29, 2020

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘उम्मीद है कि इंडिगो6ई उड़ान के दौरान इंजन बंद हो जाने, इंजन में कंपन, केबिन प्रेशर समाप्त होने, संदिग्ध तेल रिसाव, खराब इंजन, इंजन खराब होने की खबरों पर ज्यादा ध्यान देगी जो कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ है न कि सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर काम करेगी।'

वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, ‘सच्चाई तो यह है कि इस वक्त किसी ने उसे (गोस्वामी को) उसी की दवा का स्वाद चखाया है।' उन्होंने ट़्वीट किया, ‘ये वह शब्द हैं जिनका इस्तेमाल वे अपने निर्दोष पीड़ितों को धमकाने के लिए करते हैं अंतर केवल इतना है कि वह यह सब इतने धमकी भरे अंदाज में, परेशान करने के अंदाज में और तेज आवाज में करते हैं जितना कुणाल कामरा अपने वीडियो में नहीं करते।'