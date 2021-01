कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी-देवताओं और अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार

नई दिल्ली: शुक्रवार को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ चार और लोगों को भी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाचों के खिलाफ एकलव्य सिंह गौर नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पूरे मामले की जानकारी तुकोगंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कमलेश शर्मा ने दी।

शुक्रवार को इंदौर के एक कैफे में एक कॉमेडी शो का आयोजन किया गया था। यहां पर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने भी परफॉर्म किया। इस दौरान बतौर दर्शक विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ अपने कुछ दोस्तों के साथ इस कैफे में पहुंचे थे। खबर है कि अपनी परफॉर्मेंस के दौरान मुनव्वर फारुकी ने हिंदू देवी-देवताओं और अमित शाह को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिससे एकलव्य भड़क उठे। उन्होंने इसका विरोध किया। बात जब बढ़ गई तो कार्यक्रम को रोक दिया गया।

So called-comedian Munawar Faruqui:



* Insulted Indian Army Jawans fighting in Ladakh



* Made derogatory comments on Godhra riots



* Made cheap remarks against Prabhu Ram and Sita Maa



Finally he has been arrested in Madhya Pradesh



Now seculars might bring out their PLACARDS pic.twitter.com/d9rLVy3yZy