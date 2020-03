सलमान ने ईद पर की आठवीं सुपरहिट की तैयारी, भाईजान के फैंस के लिए डबल जश्न

Salman Khan की आगामी फिल्म 'Radhe: Your Most Wanted Bhai' की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए बताया कि 'राधे' इस साल ईद पर 22 मई को रिलीज होगी। साथ प्रोडक्शन हाउस यशराज ने भी फिल्म के दो फर्स्ट लुक शेयर करते हुए कन्फर्म किया है। फिल्म के प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे हैं। 'वांटेड' और 'दबंग 3' के बाद सलमान और प्रभु देवा की जोड़ी तीसरी बार साथ काम कर रही है।

अपोजिट होंगी दिशा पाटनी

खबर है कि मार्च में रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार की फिल्म'सूर्यवंशी' के साथ 'राधे' का टीजर भी जारी हो सकता है। दिशा, सलमान के साथ लगातार दूसरी फिल्म कर रही हैं। इससे पहले वे 'भारत' में उनके साथ नजर आ चुकी हैं। फिल्म में रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी अमह भूमिका में दिखाई देंगे। यशराज फिल्म्स के अलावा सलमान खान, सोहैल खान और अतुल अग्निहोत्री इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर्स हैं।

Contrary to speculation that the release date isn't locked yet, here it is... #Radhe arrives on 22 May 2020 [Fri]... Yash Raj Films #YRF worldwide release... Salman Khan and director Prabhu Dheva reunite for the third time, after #Wanted and #Dabangg3. #RadheEid2020 #Eid2020 pic.twitter.com/ev4cE2gcR1