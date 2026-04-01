‘धुरंधर 2’ पर प्रोपेगेंडा पर उजैर बलोच का फूटा गुस्सा, बोले- Aditya Dhar को फर्क नहीं पड़ता…

बता दें, 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी जैसे बड़े स्टार शामिल हैं। दानिश पांडोर ने 'उजैर बलोच' के रूप में अपने किरदार से दर्शकों के दिल में डर पैदा किया है, जिसकी खूब तारीफ हो रही है। साथ ही, इस फिल्म में रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म को मिल रही जबरदस्त कामयाबी और सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।