Tiger Shroff और Sanjay Dutt का डेडली कॉम्बिनेशन, Baaghi 4 को लेकर बड़ा अपडेट, खूनी पोस्टर रिलीज

Baaghi 4 Movie Update: बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘बागी 4’ को लेकर फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। टाइगर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया और धमाकेदार पोस्टर शेयर करते हुए ट्रेलर रिलीज और फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इस खबर ने फैंस की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। ‘बागी’ सीरीज की इस चौथी कड़ी में टाइगर का नया अवतार और ताबड़तोड़ एक्शन दर्शकों को बांधे रखने का वादा करता है।