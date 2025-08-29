Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Tiger Shroff और Sanjay Dutt का डेडली कॉम्बिनेशन, Baaghi 4 को लेकर बड़ा अपडेट, खूनी पोस्टर रिलीज

Tiger Shroff Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘Baaghi 4’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अभिनेता ने फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए ट्रेलर और रिलीज डेट का ऐलान किया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 29, 2025

Baaghi 4 Movie Update
Baaghi 4 का नया खूनी पोस्टर रिलीज (फोटो सोर्स: Tiger Shroff इंस्टाग्राम)

Baaghi 4 Movie Update: बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘बागी 4’ को लेकर फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। टाइगर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया और धमाकेदार पोस्टर शेयर करते हुए ट्रेलर रिलीज और फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इस खबर ने फैंस की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। ‘बागी’ सीरीज की इस चौथी कड़ी में टाइगर का नया अवतार और ताबड़तोड़ एक्शन दर्शकों को बांधे रखने का वादा करता है।

टाइगर श्रॉफ ने नया पोस्टर किया शेयर

अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट जारी कर इसको कैप्शन दिया, "सबसे खतरनाक और खूनी मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली है। इस दुनिया में, हर आशिक एक विलेन होता है। बागी-4 का ट्रेलर कल सुबह 11 बजकर 11 मिनट पर रिलीज होगा। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

फैंस हुए गदगद

फैंस उनकी पोस्ट देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं, कमेंट सेक्शन पर वे 'हार्ट' और 'फायर' जैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "इंतजार नहीं कर सकते।" दूसरे यूजर ने लिखा, "गिनतियां शुरू कर दो, बस कुछ ही घंटों की बात है।" एक और यूजर ने लिखा, "सुपर एक्साइटेड।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "फाइनली अब हरनाज स्क्रीन पर दिखेंगी।" तो किसी ने लिखा, "आपकी फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं।"

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त का खूंखार अवतार

‘बागी 4’ का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त का दमदार और खतरनाक अंदाज दिख रहा है। टाइगर फिल्म में अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ते नजर आएंगे। हरनाज संधू टाइगर के किरदार रॉनी की प्रेमिका की भूमिका में हैं।

मेकर्स ने फिल्म के दो गाने ‘गुजारा’ और ‘अकेली लैला’ भी रिलीज किए हैं, जो फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं। फिल्म का निर्देशन ए. हर्ष ने किया है, और कहानी व पटकथा साजिद नाडियावाला ने लिखी है। ‘बागी 4’ में शानदार एक्शन और रोमांचक ड्रामा होगा। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी।

संजय दत्त फिल्म में विलेन के रोल में हैं, और पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखेगी। यह 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है।

