Deepika Padukone के सभी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट देखकर फैंस का चकराया सिर, जारी किया ये ऑडियो मैसेज

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने नए साल पर कुछ ऐसा किया कि फैंस का सिर चकरा गया है। सेलेब्स सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी डेली लाइफ को शेयर करते हैं और फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन न्यू ईयर पर दीपिका ने अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दीपिका ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर अपने पुराने सारे पोस्ट हटा दिए हैं। साथ में दीपिका ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो एक खास मैसेज फैंस को दे रही हैं।

बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां जिनके रहे अंडरवर्ल्ड से संबंध, इस वजह से अचानक हो गई गायब, कोई गया जेल तो कोई छूपकर भागा

दीपिका के अकाउंट में एक भी पोस्ट का ना दिखाना फिलहाल तो यही बता रहा है कि उन्होंने इसे डिलीट कर दिया है। हालांकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं दीपिका का अकाउंट हैक तो नहीं हुआ। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऑडियो मैसेज शेयर किया जिसमें वो कह रही हैं कि मेरी ऑडियो डायरी में आपका स्वागत हैं जहां मेरे विचार और फीलिंग्स का रिकॉर्ड रहेगा। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि साल 2020 बहुत उतार-चढ़ाव भरा साल रहा लेकिन मेरे लिए ये आभार और साथ रहने का भी साल रहा। साल 2021 के लिए मैं अपने लिए और मेरे आसपास रहने वाले लोगों के लिए कामना कर सकती हूं कि सभी स्वस्थ रहें। हैप्पी न्यू ईयर।

It’s 1.1.2021!



Happy New Year Everyone!❤️



What are you grateful for...? pic.twitter.com/mGMb8ofJ0a