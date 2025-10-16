विवादों के बीच Meta Al की आवाज बनी ये फेमस एक्ट्रेस, 6 देशों में कर सकेंगे इनसे इंग्लिश में बात

दीपिका पादुकोण (सोर्स : X)
Deepika Padukone New Voice Meta AI: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रख दिया है। दीपिका ने हाल ही में Meta के साथ हाथ मिलाया है और वे अब Meta AI की नई इंग्लिश वॉयस बन गई हैं।
बता दें कि दीपिका ने ये खुशखबरी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी। उन्होंने लिखा, 'ये सच में काफी मजेदार है, अब आप मुझसे Meta AI में इंग्लिश में बात कर सकते हैं।' उन्होंने आगे ये भी लिखा कि, 'Chat soon'।
इतना ही नहीं, दीपिका की आवाज अब Meta AI में भारत, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 6 देशों में सुनी जा सकेगी। इस तरह दीपिका उन गिनी-चुनी ग्लोबल हस्तियों में शामिल हो गई हैं जिनकी आवाज Meta के चैट प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल की जा रही है। ये कदम न सिर्फ उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को दिखाता है, बल्कि Meta के उस विजन को भी मजबूत करता है जिसमें यूजर्स को उनके पसंदीदा चेहरों और आवाजों के जरिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जा सके।
बता दें कि Meta के इस फैसले को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि दीपिका की आवाज में Meta AI से बातचीत का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। सोशल मीडिया पर दीपिका की पोस्ट को लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं। साथ ही कई यूजर्स ने इसे 'भविष्य की झलक' बताया, तो कुछ ने मजाक में लिखा कि अब वे रोज दीपिका से बात करेंगे। ये साफ है कि टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया अब एक-दूसरे के और करीब आ रहे हैं।
सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, दीपिका सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटतीं। हाल ही में उन्हें भारत सरकार की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। ये सम्मान मिलने के बाद दीपिका ने कहा, 'मेरे अपने सफर ने मुझे सिखाया कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है।' उनके इस बयान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, खासकर उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से डरते हैं।
दरअसल, दीपिका का ये कदम मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कई बेहद अहम है। वे पहले भी कई बार अपने डिप्रेशन के अनुभव शेयर कर चुकी हैं और उन्होंने 'लिव लव लाफ' नाम से एक फाउंडेशन भी शुरू किया है, जो मेंटल हेल्थ पर काम करता है। इस फाउंडेशन के जरिए दीपिका समाज में ये मैसेज देना चाहती हैं कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जितना ही जरूरी है। उनके इस समर्पण की तारीफ देश-विदेश में की जा रही है। साथ ही, दीपिका ने ये साबित कर दिखाया कि मेहनत के दम पर सब कुछ पाया जा सकता है।
