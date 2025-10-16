विवादों के बीच Meta Al की आवाज बनी ये फेमस एक्ट्रेस, 6 देशों में कर सकेंगे इनसे इंग्लिश में बात

दरअसल, दीपिका का ये कदम मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कई बेहद अहम है। वे पहले भी कई बार अपने डिप्रेशन के अनुभव शेयर कर चुकी हैं और उन्होंने 'लिव लव लाफ' नाम से एक फाउंडेशन भी शुरू किया है, जो मेंटल हेल्थ पर काम करता है। इस फाउंडेशन के जरिए दीपिका समाज में ये मैसेज देना चाहती हैं कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जितना ही जरूरी है। उनके इस समर्पण की तारीफ देश-विदेश में की जा रही है। साथ ही, दीपिका ने ये साबित कर दिखाया कि मेहनत के दम पर सब कुछ पाया जा सकता है।