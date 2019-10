रणवीर के साथ क्यों लिव-इन में नहीं रहीं दीपिका, बताई बड़ी वजह

View this post on Instagram

Deepika: My sister and I had two working parents who were able to give every aspect of their lives, time and dignity. I really hope that when Ranveer and I start a family we're able to do it the way I experienced it with my parents. Just rooted, wholesome and secure. ❤ ديبيكا : ديبيكا: أنا وأختي لديّ والدين عاملين قادرين على إعطاء كل جانب من جوانب حياتهم ووقتهم وكرامتهم. وأنا آمل حقا أنه عندما انا ورانفير نبدأ بتأسيس عائلة (انجاب اطفال) نكون قادرون على القيام بذلك بالطريقة التي عشت مع والدي. فقط الجذور ، صحية وآمنة. #deepveer #ranveersingh #deepikapadukone #deepveernews @ranveersingh @deepikapadukone