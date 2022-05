इनके दम पर लग्जरी लाइफ जीती हैं Deepika Padukone, फिल्मों से ज्यादा इन चीजों से करती हैं बंपर कमाई

इसके अलावा वो कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं. दीपिका ने बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया है. इसके अलाला उनको 75वें कान्स फेस्टिवल की एक्सक्लूसिव जूरी का हिस्सा बनने के लिए चुना गया है. दीपिका इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं, जिसके साथ ही उनकी कमाई भी उनकी फैन फॉलोइंग की तरह की तेज़ी से बढ़ती जा रही है. वो केवल फ़िल्मों से ही नहीं, बल्कि विज्ञापन, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट और ब्रांड्स की प्रमोशन्स से काफी पैसा कमा रही हैं.

साल 2017 में उन्होंने KA Enterprises LLP नाम की फ़र्म की शुरूआत की थी. इसके कुछ सालों में उन्होंने Bellatrix Aerospace, Drum Foods International Pvt. Ltd, BluSmart, FrontRow जैसे स्टार्टअप्स में काफी निवेश किया है. साथ ही दीपिका का All About You नाम का फ़ैशन लेबल भी है, जिसका Myntra पर एक ऑनलाइन स्टोर है. अगर उनके निवेश की बात की जाए तो कुल मिलाकर उन्होंने अब तक करबीन 35 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा निवेश कर रखे हैं.