कोर्ट में पेश नहीं हुईं कंगना रनौत, जावेद अख्तर के वकील ने की गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग

बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। ये अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी ये कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो इसके लिए मुसीबत बन जाता है। एक बार फिर ये चर्चा में हैं। कंगना रनौत को जावेद अख्तर की दायर याचिका मामले में सोमवार 27 जून को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुईं।

कंगना रनौत का कोर्ट में पेश न होना उनपर भारी पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया कि कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि वह कई मौकों पर अदालत में पेश नहीं हुई हैं। हालांकि कुछ समय बाद एक्ट्रेस के वकील रिजवान सिद्दीकी पेश हुए और उन्होंने कहा कि अभिनेत्री 4 जुलाई को अदालत में पेश होंगी।

defamation case kangana ranaut will appear in court on july 4