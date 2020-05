वेब सीरीज 'हसमुख' की रिलीज का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, जानिए क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हसमुख पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि कि ये वेब सीरीज वकीलों की छवि को नुकसान पहुंचाती है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने वकील आशुतोष दुबे द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया है। हसमुख के प्रसारण पर हमेशा के लिए रोक लगाने की मांग करने वाली मुख्य याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता का दावा

इस याचिका को एडवोकेट श्रीकृष्णा राजगोपाल ने दायर किया है। उनकी मांग है कि या तो इस सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जाए या फिर कुछ कंटेंट को हटाया जाए। हसमुख के चौथे एपिसोड पर उन्हें खास आपत्ति है। उनका कहना है कि ये वेब सीरीज वकीलों की छवि और सम्मान को धूमिल करती है। याचिकाकर्ता का दावा है सीरीज में चौथे एपिसोड में वकीलों को चोर, लुटेरे, गुंडे और रेपिस्ट के तौर पर दिखाया गया है। उन्होंने सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर से ऑनलाइन माफी की भी मांग की है।

