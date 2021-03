धर्मेंद्र ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, बॉलीवुड के यह सुपरस्टार्स भी लगवा चुके हैं पहली डोज

नई दिल्ली। देश में कोरोना का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। आए दिन कई नए मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे में देश में वैक्सीन आने से कहीं ना कहीं कई लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रही हैं। देश में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरूआत हो चुकी है। आम से खास तक सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। कई सेलेब्स को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अब दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है। जिसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो शेयर कर दी है।

शुक्रवार को लगवाई वैक्सीन

बीते दिन यानी कि शुक्रवार को धर्मेंद्र ने वैक्सीन लगवाई है। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, जिसे उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। ट्वीट करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा है कि जोश आ गया 'ट्वीट करते करते... जोश आ गया... और मैं निकल गया... वैक्सीनेशन लेने.. यह शो ऑफ नहीं है... बल्कि आपको प्रेरणा देने के लिए है... दोस्तों कृपया अपना ख्याल रखें।' इस दौरान धर्मेंद्र ब्लैक शर्ट और पेंट के साथ टोपी पहने नज़र आए।

Tweet karte karte.... josh aa gaya ...aur main nikal gaya....vaccination lene .... it’s definitely not a show off...but to inspire you all..... Friends, please take care 👋 pic.twitter.com/gp4lQAZr1l